사진=고소영 유튜브

배우 고소영이 명품 에코백을 뽐냈다.8일 유튜브 채널 '바로 그 고소영'에는 '보부상 고소영이 명품백 대신 들고 다니는 에코백'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 고소영은 자신의 업무 공간을 공개하며 에코백 특집을 진행했다. 옆자리에 대형 라부부를 둔 그는 "집에서부터 데리고 왔다"며 애정을 보여 눈길을 끌었다.고소영은 "저번에 소개한 가방 중에, 아기 옷 브랜드 매장에 방문해서 받은 에코백이 있다. 브랜드 매장 방문했더니 가방 얘기를 하더라. 분홍 에코백 수량이 많았는데 완판됐다고 하더라"며 '완판퀸'의 면모를 자랑했다.에코백 잘 사는 팁으로 고소영은 "패턴은 옷 브랜드에서 개발하는 거라 항상 눈여겨본다. 갤러리나 박물관에 가면 다른 굿즈 말고 꼭 에코백을 산다"며 유명 디자이너 컬래버 상품을 언급했다.그러면서 "인기 많아서 품절된 에코백은 포장 그대로 보관하고 있다. 나중에 비싸질까봐"라며 인기 캐릭터 '나라' 에코백을 언급했다.고소영은 애착 명품 에코백도 소개했다. 보디 에코백을 꺼낸 그는 "오늘 들고나온 것 중에 최고가일 것 같다. 전부 다 크로쉐로 떠서 비즈를 박았다. '수고하셨습니다'라고 인정해 주고 사서 들고 다니는 가방"이라고 설명했다.이어 명품 브랜드 돌체앤가바나 에코백을 꺼낸 고소영은 "상품을 샀더니 여기 넣어줬던 것 같다"고 이야기했다.고소영은 명품 에코백에 대해 "몇 브랜드에서 어떤 상품을 사면 에코백에 넣어줬다. 그걸 받으려면 VIP가 되어야 한다. 결국 내가 'VIP'라는 걸 티 내게 되면서 모든 브랜드에서 만들기 시작하더라"고 설명했다.한편, 고소영은 MZ 핫템 '라부부'를 자랑하며 "내가 헬로키티랑 동년배인데, 라부부가 그렇게 오래 인기가 있을 것 같아서 사서 모으고 있다"고 밝혔다.더불어 GD가 디자인한 피스 마이너스원 미니버전 응원봉을 자랑한 그는 "이걸 보고 쉽게 '달라'고 하지마라. 나도 힘들게 매칭한 거"라고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr