이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '위라클' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '위라클' 캡처

변호사 겸 방송인 서동주가 세상을 떠난 아버지 서세원을 떠올리며 솔직한 심경을 전했다.17일 박위의 채널 '위라클'에는 "아빠의 죽음, 엄마의 암 투병..실패와 좌절 속에서 그녀가 삶을 사랑하는 방법"이라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 서동주는 "사실 저는 어렸을 때는 좋은 가정환경에 있었던 것 같다. 유복했고, 부모님 사이도 좋았다"며 "2002년도를 기점으로 고비가 왔다. 아버지가 구치소에 다녀오시고 완전히 다른 사람이 됐다고 했다"고 떠올렸다.지난 2023년 캄보디아에서 세상을 떠난 아버지 서세원을 언급한 서동주는 "아버지가 돌아가셨을 때 충격이 너무 컸다. 어떤 감정이 들어야 할지 모르겠더라. 평소에 감정을 누르고 사는 스타일이어서..허망하다는 생각이 들었다. '사람이 한순간에 사라질 수 있구나' 싶었다"며 서세원이 세상을 떠난 후 서동주는 "눈물이 없었는데 그때 많이 울었고, 속상했다"고 전했다.앞서 서동주는 지난 12일 '세바시 강연'을 통해 故서세원에 대한 솔직한 심정을 털어놓으며 "아버지를 생각하면 애증의 감정이 함께했다. 너무 좋지만 밉고, 닮고 싶지 않지만 또 닮아 있었다. 그런 감정을 글로 쓰면서 미워하지 않기 위해 노력했다"고 고백한 바 있다.한편 서세원은 1982년 서정희 씨와 결혼해 한 시대를 풍미한 연예계 커플로 많은 사랑을 받았으나, 두 사람은 2015년 이혼했다. 이혼 과정에서 서세원 씨의 폭력 사건이 밝혀져 사회적으로 큰 논란이 됐다. 이후 그는 2016년 23세 연하의 여성과 재혼하여 캄보디아로 이주, 현지에서 사업을 벌인 것으로 알려졌다. 그는 향년 67세, 지난 2023년 4월 20일 캄보디아 프놈펜의 한 병원에서 링거를 맞던 중 심정지로 사망했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr