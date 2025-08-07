사진 = SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다' 캡처

'나는솔로' 24기 옥순의 플러팅이 폭발했다.7일 밤 10시 30분 방송된 SBS PLUS '나는솔로 그 후 사랑은 계속된다'에서는 본격적으로 플러팅에 나선 '나는솔로' 24기 옥순의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 미스터 권은 24기에 대한 생각을 밝혔다. 미스터 권은 "사실 방송 나올 때 24기 옥순이 핫한 게 이유를 모르겠더라 안 이뻤다"며 "근데 실물로 보니까 아니더라"고 하며 24기 옥순이 예쁘다고 했다.미스터 권은 "실제로 보면 방송이랑 달랐다"며 "실제로 보니까 더 아름답고 훨씬 유쾌하셨고 그게 작정하신 줄은 몰랐지만 그랬다"고 했다. 미스터 나는 "고기 구울 때 24기 옥순이 거들고 그러는 모습을 보면서 깊게 이야기 해보고 싶었다"고 했다.24기 옥순은 "24기 남자들은 다들 내가 말하면 웃고 그랬는데 여기 남자들은 별로 반응이 없다"며 "내가 너무 화려해서 그런가 싶고 전략은 그냥 열심히 대화를 해 보는 수밖에 없더라"고 플러팅 계획을 세웠다.미스터 나는 "난 24기 때 옥순이 한 걸 봤으니까 원하는 대로 해 주지 않을 것이다"며 "이런 마음이 있었다"고 각오를 다졌다. 이가운데 24기 옥순은 미스터 나에게 파격 플러팅을 했다. 바로 "같이 눕자"고 말한 것이다. 24기 옥순은 "저 같은 사람한테 빠지면 헤어나오지 못하는 사람이 있는데 미스터 나는 그런 관상이다"며 "돌멩이 같은 관상이다"고 분석했다.하지만 미스터 나는 "원래 같으면 호응해 줄 텐데 24기 옥순 캐릭터를 아니까 해주기 싫다"며 "눌러줘야 할 것 같다"고 했다. 그러자 24기 옥순은 "나 당하는 거 좋아한다"며 "당하고 싶다"고 하며 또다시 파격적인 발언을 이어갔다. 이후 인터뷰에서 미스터 나는 "어느 정도 서로 호감이 확인된 상황이면 누웠을 것 같다"며 "플러팅이 귀엽긴 했지만 그렇게 고수가 아니라는 사실을 알려주고 싶었다"고 했다. 데프콘은 "잘 안 먹힌다"며 "남자들의 쉽게 안 넘어가겠단 배수의 진을 쳤지만 24기 옥순은 포기 안 한다"라고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr