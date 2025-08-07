사진 = SBS '골 때리는 그녀들'
코미디언 박진주가 병상에 누워 있는 아버지에 대한 진심을 전했다.

6일 방송된 SBS '골 때리는 그녀들'에서는 개벤져스와 스트리밍파이터의 멸망전이 펼쳐졌다.

이날 방송에서 개벤져스는 1대 3으로 패배했지만 김승혜의 골 이후 개벤져스의 전원이 박진주의 아버지 쾌유를 기원하는 특별한 세리머니를 선보여 눈길을 끌었다.

박진주는 "아버지 얘기가 눈물 버튼이다"며 눈시울을 붉혔고, 이어 "2년 전 사고 후 의식을 잃고 누워 계신다"며 "내가 첫 골을 넣으면 직접 세리머니를 하고 싶었지만 같이 골이 터지면 세리머니를 하기로 했다"고 밝혔다.
오나미도 "진주 아버지가 회복하시길 바라는 마음에 골을 넣으면 아버지를 위해 세리머니를 해야겠다 생각했다"고 말해 훈훈함을 안겼다.

인터뷰에서 박진주는 "아버지께서 '일 없으면 내 옆에서 함께 행복하게 살자'고 하셨는데, 보란 듯이 성공해서 아빠 행복하게 해주고 싶었다"며 눈물을 흘렸다.

또 박진주는 "아버지가 일어나서 좋아하는 손주들을 보며 행복해했으면 좋겠다"며 애틋한 마음을 전했다.

'골 때리는 그녀들' 제작진도 방송 자막을 통해 "박진주 선수 아버지의 쾌유와 그 곁을 지키는 가족들의 건강을 기원한다"고 따뜻한 메시지를 더했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

