"우석오빠"…김혜윤, 변우석 촬영장에 커피차 보냈다…'솔선커플' 케미 여전

사진=텐아시아DB

배우 김혜윤이 '선재 업고 튀어'에서 함께 호흡을 맞췄던 배우 변우석을 응원하기 위해 커피차를 보냈다.7일 변우석은 자신의 SNS에 "고마워~~ 오예 반사판 2개"라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다. 사진에는 김혜윤이 드라마 '21세기 대군부인' 촬영장에 커피차를 보낸 모습이 담겼다.커피차 현수막에는 "모두들 맛있게 드시고 우석오빠 반사판 2개 부탁드립니다"라는 문구가 쓰여 있다. 바로 옆 배너에는 "드라마 21세기 대군부인과 변우석 배우님을 응원합니다"라는 메시지가 담겼다.변우석은 2026년 배우 이지은(아이유)과 함께 MBC 로맨스 사극 '21세기 대군 부인'으로 글로벌 안방 시청자들과 만날 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr