GIRLSET 필름 섬네일 (왼쪽 위부터 시계 방향으로 사바나, 카밀라, 켄달, 렉시)/ 사진 제공=JYP

GIRLSET 로고 이미지/ 사진 제공=JYP

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 글로벌 걸그룹 VCHA(비춰)가 'GIRLSET'(걸셋)으로 리브랜딩한다.JYP는 7일 오전 공식 SNS 채널에 'GIRLSET' 필름과 로고 디자인을 공개하고 리브랜딩 론칭 소식을 알렸다. 렉시, 카밀라, 켄달, 사바나는 'GIRLSET'이라는 새 이름과 함께 글로벌 음악 시장을 본격 타깃하고 새로운 도약에 나선다.'GIRLSET' 필름은 약 1년 5개월 만에 공백을 깨고 등장한 멤버들의 새로운 비주얼이 돋보였다. 즐겁고 여유로운 바이브는 물론 눈물을 흘리거나 상처를 입은 다채로운 감정을 풍부하게 표현해 'GIRLSET'의 입체적이고 솔직한 매력을 보여줬다. 각자의 개성을 극대화한 슈트 의상을 입고 'GIRLSET'으로 하나 된 네 멤버의 당당한 면모도 눈길을 사로잡는다. 영상 말미 문구 "We're setting who we are."와 같이 그룹명 'GIRLSET'에는 어떠한 제약 없이, 무궁무진한 미래와 의미를 스스로 정의해간다는 뜻이 담겨있다.'GIRLSET' 로고 디자인 속 하트 문양은 멤버들의 마음으로부터 나오는 이야기를 세상에 전한다는 메시지를 내포한다. 'GIRLSET'으로 새 출발하는 렉시, 카밀라, 켄달, 사바나가 세상에 펼쳐낼 더욱 성숙하고 자유로운 활약에 월드와이드 팬들의 주목이 집중된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr