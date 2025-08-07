로이킴/ 사진=텐아시아 DB

가수 로이킴이 웨이크원과 12년 동행을 마쳤다.웨이크원은 7일 공식 홈페이지를 통해 "아티스트 로이킴과의 전속 계약이 종료됐음을 알려드린다"고 밝혔다.이어 "당사는 아티스트와 오랜 논의 끝에 서로의 의견을 존중하며 전속 계약을 마무리하기로 했다"며 "지난 10년이 넘는 시간 동안 저희와 함께 하며 멋진 음악을 들려준 로이킴에게 진심으로 감사드린다"고 전했다.웨이크원은 "아티스트 로이킴이 계속해서 선보일 음악과 앞으로의 행보를 항상 응원하겠다. 새로운 시작을 앞둔 로이킴에게 팬 여러분들의 변함없는 사랑과 따뜻한 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.로이킴은 2012년 Mnet '슈퍼스타K4' 출연해 이름을 알렸다. 그는 웨이크원 소속 가수로 활동하며 '봄봄봄', '그때 헤어지면 돼' 등 히트곡을 냈다.안녕하세요, 웨이크원입니다.아티스트 로이킴과의 전속 계약이 종료되었음을 알려드립니다.당사는 아티스트와 오랜 논의 끝에 서로의 의견을 존중하며 전속 계약을 마무리하기로 하였습니다.지난 10년이 넘는 시간 동안 저희와 함께 하며 멋진 음악을 들려준 로이킴에게 진심으로 감사드립니다.웨이크원은 아티스트 로이킴이 계속해서 선보일 음악과 앞으로의 행보를 항상 응원하겠습니다.새로운 시작을 앞둔 로이킴에게 팬 여러분들의 변함없는 사랑과 따뜻한 관심 부탁드립니다.감사합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr