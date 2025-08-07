사진=텐아시아 DB

치어리더 출신의 아내와 결혼한 개그맨 문세윤이 PC 게임 대기 방에서 강제 퇴장을 당했다.오는 8일 방송되는 코미디TV 예능 'THE 맛있는 녀석들'에서는 멤버들이 외국인과 함께 찜질방과 PC방에 찾는 모습이 그려진다.이날 방송에는 럭키, 프셰므, 폴서울이 게스트로 출연해 외국인 여행자의 시선으로 한국의 먹거리를 체험한다. 가장 먼저 PC방에 도착한 멤버들은 다양한 음식이 준비된 모습에 설렘을 감추지 못한다.본격적으로 게임을 시작한 멤버들은 얼마 못 가 굴욕을 당한다. 오랜만에 PC방을 찾은 문세윤은 게임에 참여했지만, 실력 부족으로 대기 방에서 강제 퇴장을 당한다. 자존심이 상한 그는 "이거 화상으로 못 하나? 나름 얼굴 알려진 개그맨인데"라며 속상한 마음을 감추지 못한다.PC게임에 서툰 건 김준현도 마찬가지였다. 김준현은 "비밀번호를 몇 번 입력하냐"라며 짜증을 낸다. 또 그는 멤버들과 단체 게임을 할 때도 키보드 조작법을 몰라 김해준에게 화풀이하는 모습을 보여 웃음을 자아낸다.'THE 맛있는 녀석들'은 8일 오후 8시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr