배우 김지훈이 3년간 공백기를 보내며 힘들었던 과거를 털어놨다.지난 6일 유튜브 채널 '김정난'에는 '김정난에게 고민 상담 하러 온 연하남 배우 김지훈'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 김지훈은 김정난의 집을 찾아 대화를 나눴다.김정난은 "'우리 집에 왜 왔니' 방송됐을 때만 해도 지훈이 진짜 꽃미남이었다. 갑자기 왜 짐승남이 됐냐. 군대에 갔다 와서 그런가"라며 입을 열었다. 김지훈은 "그냥 나이 먹으면서 세상의 쓴맛을 보면서 성숙해진 거다"라고 말했다.이에 김정난이 "어떤 쓴맛을 봤냐. 누나가 모르는 너의 쓴맛이 있냐"고 묻자 김지훈은 "주말 드라마 이미지가 너무 강하니까. 영화나 드라마를 하고 싶고 잘할 수 있을 것 같았는데 사람들은 아무도 그렇게 생각을 안 했다. 그래서 한 3년 정도 일을 쉬었다"고 답했다.김지훈은 "회사는 내가 계속 얘기하니까 '찾아보겠다, 작업을 해보겠다, 얘기해 보겠다' 했는데 계속 기다리기만 했다. 마지막에 한 번 폭발한 게 '이건 정말 가능성이 높은 드라마다, 일단 좀 있어 보자' 이렇게 이야기해서 기다리고 있었다. 근데 어느 날 일어나서 네이버 뉴스를 보는데 그 드라마에 누가 캐스팅됐다는 기사가 뜬 거다. 그때 뚜껑이 빡 날아가서 견딜 수가 없었다"고 회상했다.출연이 불발된 뒤 힘든 시간을 보냈다는 김지훈. 그는 "3년이라는 시간이 나한테는 너무나 길게 느껴졌다. 벌어놓은 돈은 다 떨어지고 언제 뭐가 어떻게 될지 희망이 없었다. 그때 많은 걸 느꼈다"고 말했다. 이어 김지훈은 "몸도 계속 아팠다. 생전 처음으로 두통이 너무 심하게 왔다. '머리에 암이 생겼나'라고 생각이 들 정도로 힘들었다"고 털어놨다.김정난은 "정신이 육체를 지배한다는 말이 맞다. 그래도 허송세월 안 보내고 공부 열심히 했지않냐"라며 김지훈을 위로했다. 김지훈은 "'어차피 지금 작품이 안 들어올 거다'라고 스스로 결심했다. 그래서 여행도 다니고 운동도 하면서 건설적으로 시간을 보내자고 생각했다"고 말했다.게임을 하며 힘든 시기를 견디기도 했다고. 김지훈은 "중독성이 강한 게임이라서 이걸 하는 동안만은 세상을 잊고 집중할 수 있었다. 거의 한 1년 정도 게임만 하면서 끝까지 모든 레벨을 다 깼다"고 웃어 보였다. 김정난이 "그렇게 힘들 때는 연애도 잘 안되지 않냐"고 묻자 김지훈은 "하긴 했다"라며 너스레를 떨었다.김정난은 "시간이 지나고 나서 생각해 보면 네가 아주 정상적인 코스를 밟았다고 생각할 거다"라고 말했다. 김지훈은 고개를 끄덕이며 "지나고 보니까 나도 그런 것 같다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr