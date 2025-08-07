사진=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO(나는 솔로)' 27기에서 얽히고설킨 '러브라인 대소동'이 벌어졌다.6일(수) 방송한 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 화끈한 '로맨스 결정남'이 된 상철과 '로맨스 방황남'이 된 영수의 극과 극 상황이 펼쳐졌다.'솔로나라 27번지' 4일 차 아침, 정숙과 옥순은 모두 공용 거실에서 상철이 오기를 기다렸다. 하지만 상철이 모습을 보이지 않자, 정숙과 옥순은 각자 "(상철의 1순위가) 내가 아닌가 보다"며 씁쓸해했다. 그러던 중 영철이 정숙에게 다가와 "어제 안 피곤했냐?"고 말을 걸자, 이를 지켜보던 영수는 급격히 표정이 굳어졌다.그는 제작진과의 인터뷰에서 "정숙님이 다른 사람과 얘기하는 걸 보면 질투가 난다"고 고백했다. 갈피를 잃은 러브라인에 마음이 답답해진 영수는 상철, 영호와 산책하러 갔다. 이때 상철은 "정숙님이 재밌긴 한데 (모두에게) 너무 다 똑같이 하는 것 같다. 반면 옥순님은 모두에게 그러는 거 같지 않아서"라고 말하다가, "지금 저 결정했다"고 옥순에게 직진할 뜻을 내비쳤다.상철의 반전 결정에 희망을 얻은 영수는 곧장 정숙을 찾아갔다. 이어 그는 "지금 있지도 않은 일(장거리)을 가지고 얘기하기보다는, 한 번 대화나 제대로 해보려고"라며 정숙에게 대시했다. 이어 그는 영자를 찾아가 "오늘 데이트 기회가 생기면 정숙님한테 해볼 생각"이라고 솔직하게 밝혔다. 영자는 "저 역시 오늘은 다른 분을 선택하겠다고 말하려 했는데, 그 말을 역으로 들으니까 서운하다"고 토로했다.27기 솔로남녀가 모두 모이자 "이번엔 처음으로 솔로녀들의 선택으로 데이트 매칭을 하겠다"는 고지가 전달됐다. 직후 '데이트 선택'에서 영숙은 영수를, 현숙은 영식을, 영자와 순자는 광수를, 옥순과 정숙은 광수를 택했다. 이로써 영호-영철이 '0표즈'가 됐고, 정숙과의 데이트를 원했던 영수는 "오늘 재밌게 얘기해보자"라는 영숙의 '으쌰으쌰' 발언에도 "지금 그걸 신경 쓸 정신력이 부족하다"고 받아쳐 '갑분싸' 사태를 일으켰다.이후로도 영수는 영숙과의 데이트에 집중하지 못한 채, "빨리 숙소에 가서 (정숙과) 얘기를 해보겠다"며 '먹방'에만 집중했다. 이에 영숙은 "짜증 나!"라며 답답해했고, 그는 "그러니까 왜 여기로 왔냐?"고 오히려 영숙을 구박해 3 MC 데프콘-이이경-송해나를 대리 분노하게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr