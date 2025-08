에이티즈/ 사진 제공=KQ

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 차트에서 롱런 행진을 이어가고 있다.미국 음악 전문 매체 빌보드 발표에 따르면, 지난 6월 발매된 에이티즈의 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3(GOLDEN HOUR : Part.3)'는 빌보드 메인 차트인 '빌보드 200'(8월 9일 자)에서 187위를 기록했다.앞서 '골든 아워 : 파트 3'는 6월 28일 자 '빌보드 200'에 2위로 진입해 화제를 모았고, 7월 5일 자 차트에서도 106위로 순위권에 이름을 올렸다. 이후 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3 '인 유어 판타지 에디션'(GOLDEN HOUR : Part.3 'In Your Fantasy Edition')'가 발매되면서 그 열기를 타고 '골든 아워 : 파트 3'가 빌보드 차트에서 역주행했다. 7월 26일 자 '빌보드 200'에 7위로 재진입했고, 8월 2일 자 68위의 높은 순위를 유지한 것에 이어 이날 187위를 기록하며 '빌보드 200'에 총 5주간 진입했다.이 외에도 에이티즈는 '월드 앨범', '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범 세일즈' 등 빌보드 세부 차트에도 꾸준히 진입했다. 약 두 달간 미니 12집과 에디션까지 두 개의 앨범으로 빌보드 차트에 자리 잡았다.미국의 경제지 포브스(Forbes)는 "에이티즈는 폭풍 같은 성과로 2025년 상반기를 어느 때보다 뜨겁게 만들었고, 이는 이제 시작일 뿐이다"라고 호평했다.에이티즈는 2025 월드 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)'를 통해 팬들과 만나고 있다. 지난달 서울을 시작으로 미국 애틀랜타, 뉴욕, 볼티모어, 내슈빌, 올랜도, 시카고, 타코마, 산호세에서 '인 유어 판타지' 공연을 마친 이들은 이후 로스앤젤레스, 글렌데일, 알링턴, 멕시코 시티까지 총 북미 12개 도시를 돌고, 일본으로 넘어가 사이타마, 나고야, 고베에서 글로벌 항해를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr