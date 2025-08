사진제공 = 웨이베러

가수 프롬트웬티(from20)와 헬로글룸(HELLO GLOOM)이 미국 로스앤젤레스를 뜨겁게 달궜다.프롬트웬티와 헬로글룸은 지난 1일부터 3일까지 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나와 LA 컨벤션 센터(LA Convention Center)에서 개최된 'KCON LA 2025(케이콘 엘에이 2025)'에 출연했다.2일 '엠카운트다운' 프리쇼에서 프롬트웬티는 'WEOL(월)', 'Eye Candy(아이 캔디)', 헬로글룸은 'MAMACITA(마마시타)' 무대를 펼치며 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다. 특히 이들은 압도적인 무대 장악력을 아낌없이 발휘하며 현지 관객들을 열광케 했다.여기에 2, 3일 엑스 스테이지 '쇼케이스'에서는 'BLUE(블루), 'Dancing In The Dark(댄싱 인 더 다크)', 'Your Love(유어 러브)', 'Chemical(케미컬)' 등의 합동 무대까지 추가로 선보이며 열기를 이어갔다. 프롬트웬티와 헬로글룸은 무대 위에서 자연스럽게 어우러지는 호흡을 자랑, 완성도 높은 퍼포먼스로 시선을 사로잡았다.이렇듯 프롬트웬티와 헬로글룸은 2년 연속 'KCON LA'에 출연하며 저력을 과시했다. 더 나아가 지난해 'KCON LA 2024' 패널로 활약한 것에 이어 올해는 '엠카운트다운' 프리쇼까지 영역을 확장하는 등 꾸준한 글로벌 성장세를 입증했다.앞서 프롬트웬티와 헬로글룸은 지난달 폴란드 바르샤바, 독일 쾰른, 프랑스 파리, 영국 런던, 핀란드 헬싱키 등 5개 도시에서 두 번째 유럽 투어 'ALL EYES ON ME(올 아이즈 온 미)'를 성공적으로 마무리하며 글로벌 입지를 다졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr