이경규, 약물운전 논란에 직접 입 열었다…"겸손해져, 많이 착해졌다" ('미우새')

개그맨 이경규가 약물 운전 사건에 대해 직접 언급했다.지난 3일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 예능계 대부 이경규가 스페셜 MC로 출연했다.이날 신동엽은 이경규에게 "데뷔한 지 45년 차가 됐음에도 아직 해드시고 계신다. 그런데도 유행에 뒤쳐지지 않기 위해 다양한 프로그램을 보고 계신다더라"고 말했다. 이에 이경규는 "나는 기본적으로 망한 프로그램만 본다다. 망한 걸 보면 자신감이 생긴다. ‘미우새’ 같이 잘 되는 프로그램을 슬쩍슬쩍 본다"고 너스레를 떨었다.이어 이경규의 최애 MC 이상형 월드컵이 진행됐다. 이경규는 유재석 vs 강호동에서는 유재석을 선택했다. 그러면서 “호동아 미안하다”고 사과했다. 김구라 vs 전현무에서는 김구라를 택했고, 신동엽 vs 서장훈 중에서는 신동엽을 골랐다. 마지막 라운드에서 자신과 탁재훈이 붙자 이경규는 “탁재훈을 여기 올리면 안 된다. 어떻게 내 상대로 탁재훈을 올려놓냐”고 분노했다.4강에서 신동엽과 만난 이경규는 자신 대신 신동엽을 뽑았다. 그러면서 "내가 요 근래 사건도 있고 그래서 많이 좋아졌다. 겸손 모드로 착해졌다"며 최근 약물 운전 논란을 직접 언급했다. 이에 신동엽이 "그런 일이 있지만 탁재훈 하고는?"이라고 묻자 이경규는 "말이 안 되는 것"이라고 단호하게 선을 그어 웃음을 자아냈다.한편, 이경규는 지난 6월 약물을 복용한 채 운전한 혐의로 검찰에 불구속 송치됐다. 이경규는 경찰 조사에서 공황장애약과 감기약을 복용한 뒤 운전한 사실을 인정했다. 이경규 측은 "처방약 복용 여부와 상관없이건강 이상 시 운전하지 말아야 한다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 앞으로 약 복용 후 운전에 신중을 기하겠다고 고개 숙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr