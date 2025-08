사진=텐아시아DB

KBS joy 뷰티 예능 프로그램 '리뷰 it! 스페셜'이 한일 합작 스페셜로 6일(수) 밤 12시 첫 방송 된다. 글로벌 K-뷰티를 알리는 프로그램의 취지에 걸맞게 한·일을 대표하는 글로벌 MC로는 배우 하지원, 니콜, 배우 후지이 미나, SAY MY NAME 히토미가 캐스팅됐다.'리뷰 it!'은 요즘 대세인 '입소문템', '품절대란템', '가성비템' 등을 직접 체험하며 솔직한 리뷰를 전달하는 관찰형 예능 프로그램으로 4MC의 솔직한 리뷰로 대중의 궁금증을 대신 해결해 주는 것이 특징이다.'리뷰 it'의 시그니처 코너인 '리뷰웨이'에서는 MC 4인의 스타일리시한 OOTD를 엿볼 수 있다. 1회에서는 세계적으로 인기를 얻고 있는 '말차코어'를 테마로 한 스타일링으로 MC들의 싱그러우면서도 패셔너블한 패션이 눈길을 사로잡을 예정이다. 특히 즉석에서 진행된 모델 워킹은 패션쇼 현장을 방불케 하는데, 매회 새로운 테마로 이어질 '리뷰웨이' 코너만의 특색에 벌써 기대가 커진다.MC들의 인생템을 소개하는 코너 '원픽리뷰'에서는 여행 가방 속 '원픽템'이 공개된다. 후지이 미나는 잦은 비행 스케줄에서 빼놓을 수 없는 찐 꿀템을 선보이며, 니콜은 아이돌 시절부터 컨디션 유지를 위해 지켜온 본인만의 건강 루틴을 알려준다. 'MZ 대표주자' 히토미는 간편한 자신만의 잇템을, 하지원은 건조한 기내에서도 촉촉한 피부를 유지하기 좋은 멀티밤을 소개해 '프로 관리러' 면모를 발산한다.1978년생 배우 하지원이 방송을 통해 본인만의 데일리 루틴을 공개하는 것도 '리뷰 it! 스페셜' 첫 회의 큰 관전 포인트다. 꾸준히 자신만의 루틴으로 관리해 온 피부 관리법부터 좋은 이너웨어를 고르는 노하우, 피부에 대한 진정성을 담아 만든 '파우치 24'의 제품 탄생 비하인드까지, 지금껏 그 어디에서도 공개하지 않았던 하지원의 뷰티라이프가 '리뷰 it!'을 통해 밝혀진다.닮고 싶은 아름다움으로 선망받는 하지원의 뷰티 철학이 '리뷰 it 스페셜'을 통해 한국을 넘어 일본까지 전파될 예정인 것. 건강한 아름다움과 진짜 삶의 취향을 전하는 리얼 리뷰러로서 시청자들에게 진한 인상을 남길 하지원의 당당하고 자연스러운 리얼 뷰티와 빛나는 매력에 시청자들의 관심이 집중된다.아이돌 KARA(카라) 시절부터 지금까지 한결같은 건강미를 자랑해온 니콜은 '리뷰 it!'에서 자신만의 탄력 넘치는 피부 비결인 세럼과 크림의 조합을 공개한다. 더운 여름에도 산뜻한 수분감과 진정력을 모두 잡을 수 있다는 그녀의 '쌩얼템' 루틴도 '리뷰로그'에서 확인할 수 있다.일본은 물론 한국에서도 사랑받는 배우인 후지이 미나는 일본의 뷰티 대표주자로, '리뷰 it! 스페셜' 첫 회에서 일본의 국민 드럭스토어이자 여행객들의 필수 방문 코스인 '돈키호테'를 파헤친다. 현지인이 알려주는 돈키호테의 찐 잇템부터 일본에서만 만날 수 있다는 한정판 K-뷰티템까지, 그녀가 발품을 팔아 발견한 K-뷰티 꿀템에 한국 MC들도 깜짝 놀란다고 하는데, 후지이 미나의 특급 활약상은 첫 회에서 확인할 수 있다.요즘 감성이 궁금하다면 히토미의 뷰티템을 주목해야 한다. SNS 잇템부터 MZ 핫템까지 완벽 섭렵한 MC 히토미는 아이돌 사이에 핫한 다이어트 젤리부터 일본 MZ들의 필수 구매템으로 입소문이 난 치아미백제 등을 직접 리뷰할 예정이다. 귀여움 당도 초과 리뷰로 MC들의 마음을 사로잡을 막내 MC 히토미의 잇템에 관심이 쏠린다.하지원의 우아함, 니콜의 유쾌함, 후지이 미나의 감성, 히토미의 깜찍함이 모여 색다른 매력을 보여줄 '리뷰 it! 스페셜' 첫 방송은 오는 6일(수) 밤 12시 KBS joy 채널과 일본 Lemino(레미노) OTT에서 방영되며, Wavve(웨이브)에서도 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr