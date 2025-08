사진 제공=SM

그룹 에스파(aespa)가 9월 5일 새로운 미니앨범 'Rich Man'(리치맨)으로 가요계에 다시 한 번 돌풍을 일으킨다.다음 달 5일 오후 1시 발매되는 에스파 여섯 번째 미니앨범 'Rich Man'은 동명의 타이틀곡을 비롯해 트렌디한 매력의 총 6곡이 수록되어 있으며, 전작 'Dirty Work'(더티 워크)와는 또 다른 색깔로 흥행 기세를 이어갈 예정이다.4일 0시, 각종 공식 SNS 채널을 통해 공개된 'Rich Man' 인트로 영상은 3D로 구현된 기타 그래픽을 통해 이번 앨범의 비주얼 콘셉트를 암시하는 동시에, "I am enough as I am, I am a 'Rich Man'" (지금 이대로의 나로 충분해. 내가 바로 'Rich Man'이야)라는 슬로건을 함께 전달하며 눈길을 끌었다.이번 앨범은 앞서 언급된 슬로건처럼 기존의 통념적 의미의 'Rich Man'이 아닌, 자신만의 독보적인 에너지와 파워로 가득 찬 에스파만의 'Rich Man'을 새롭게 정의하며 한층 더 뚜렷해진 개성과 음악 색깔을 보여줄 것으로 기대된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr