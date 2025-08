세이마이네임, '새 고양이' 슈이 환영회 제대로…'iLy' 컴백 사랑스러운 이유 [ATA프렌즈]

그룹 세이마이네임/사진 제공 = 인코드엔터테인먼트

사진=그룹 세이마이네임 'iLy'(일리) MV

사진=그룹 세이마이네임 'iLy'(일리) MV

사진=그룹 세이마이네임 'iLy'(일리) MV

선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?그룹 세이마이네임이 새 멤버 슈이가 합류 후 처음 선보이는 활동곡 'iLy'(일리)로 기존 멤버들 사이 제대로 스며들었다.세이마이네임은 최근 프랭키 발리(Frankie Valli)의 'Can't Take My Eyes Off You'(캔트 테이크 마이 아이즈 오프 유) 샘플링해 만든 노래인 싱글 'iLy'를 선보였다. 샘플링을 한 원곡의 화성 구성을 그대로 따라가면서 톡톡 튀는 비트로 세이마이네임만의 귀여움을 보여줬다. 귀여움을 강조하고자 효과음을 넣는 등 과한 의도가 없어 듣는 이로 하여금 자연스레 마음을 열게 만드는 편곡 방식이다.이번 활동 곡에 대해 팬들은 "새 멤버 슈이를 위한 헌정곡"이라며 입을 모아 칭찬했다. 이들은 공식 뮤직비디오 유튜브 댓글에서 "새로운 고양이 슈이야 환영해"라며 신곡에 대한 평가보다도 새로운 멤버를 향한 환영의 메시지를 냈다.이와 같은 대중 반응에는 뮤직비디오 연출이 큰 역할을 했다. 상대를 향한 화자의 넘치는 사랑을 노래하는 노랫말과는 달리, 뮤직비디오는 기존 멤버 7인이 고양이(슈이)를 찾아 보듬는 내용이기 때문이다.뮤직비디오 도입 부분에서 멤버들은 수영장을 청소하며 밝게 웃는다. 청소하면서 쓴 양동이에 한 새끼 고양이가 들어가 앉았고, 이를 멤버들이 발견하면서부터 노래가 시작된다. 고양이를 위해 마련한 빈 방석이 덩그러니 놓인 장면에선 자막으로 'Where is SHUIE'라며 그 고양이의 이름이 '슈이'임을 알려준다. 인간이 된 슈이를 찾은 멤버들은 슈이를 보듬기 위해 맛있는 밥을 먹이고 양치하는 등 자기 자신을 챙기는 방법을 알려준다. 다음날 멤버들이 모르는 사이 홀로 화장실에서 배운 대로 양치질하는 슈이를 조명하며 뮤직비디오는 막을 내린다.데뷔한 그룹 멤버 구성에 변화가 생기면 이를 반감 없이 팬들에게 설득하기란 무척 어려운 일이다. 기존 멤버들 사이 케미를 뒤늦게 들어온 멤버가 따라잡기 힘들기 때문에 합류 초창기 적응에 어려움을 겪기에 십상이다.세이마이네임은 뮤직비디오에서 이들의 케미를 먼저 설정해 팬들을 설득하는 데에 성공했다. 슈이라는 낯선 멤버가 어떤 캐릭터인지, 어떤 모습으로 팬들에게 자신을 선보이고 싶은지를 뮤직비디오 하나로 단번에 보여줬다.그를 향한 대중 관심은 음악 방송 멤버별 직캠 다시 보기 영상의 유튜브 조회수로도 나타난다. KBS '뮤직뱅크'에서 지난 1일 선보인 무대 영상 기준, 슈이의 개인 직캠 조회수는 8400회다. 이는 약 1만회를 달성한 멤버 히토미 바로 다음가는 조회수다. 새로운 멤버로 관심을 받기 어려운 상황에서도 소속사와 멤버들의 배려로 잘 자리 잡는 모습이 바람직해 보인다.세이마이네임은 오는 9월 27~28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오른다. 십센치가 공연을 하는 건 행사 첫째 날(9월 27)일이다. 이날 출연진으로는 김준수, 황가람, 하이키, 페퍼톤스, 잔나비, 이무진, 십센치, 세이마이네임, 박혜원, 경서, 유니스 등이 있다. 행사 둘째 날(9월 28일)에는 김재중, 하성운, 82메이저, 투어스, 크래비티, 큐더블유이알, 피프티피프티, 배드빌런, 더보이즈, 뉴비트 등이 한강변을 꾸민다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr