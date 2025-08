사진=텐아시아DB

배우 임지연과 2023년 4월부터 공개 연애 중인 배우 이도현이 데뷔 첫 아시아 팬미팅 투어를 성료했다.지난 2일(현지시간) 이도현은 마닐라를 끝으로 아시아 팬미팅 투어 '2025 LEE DO HYUN FANMEETING 'Re DO HYUN''(이하 'Re DO HYUN')를 성공적으로 마무리했다.'Re DO HYUN'은 이도현이 데뷔 후 처음 여는 아시아 팬미팅 투어로, 군 복무로 잠시 멈췄던 '배우 이도현'의 시간이 다시 흐른다는 의미를 담고 있다. 이도현은 지난 6월 서울을 시작으로 자카르타, 오사카, 도쿄, 타이베이, 방콕, 마닐라 등에서 팬들과 만나 잊지 못할 추억을 나눴다.이도현은 팬미팅 기획을 비롯해 무대 구성, 선곡 등에도 적극 아이디어를 제시한 것으로 알려졌다. 그는 작품 관련 비하인드 이야기를 전하는 'Re DO HYUN PICK', 팬들이 평소 궁금해했을 일상적인 질문들에 답을 하는 '#DOSH_TAG' 등 다양한 코너를 통해 팬들과 한층 가까이에서 소통했다. 또 이도현은 이승윤의 '들려주고 싶었던', 드라마 '더 글로리' OST인 폴킴의 '너는 기억한다', Billy Joel의 'Piano Man' 커버 무대를 선보였다.아시아 팬미팅 투어를 성황리에 마친 이도현은 차기작으로 팬들과 만난다. 이도현은 새 드라마 '그랜드 갤럭시 호텔' 출연을 확정했다. '그랜드 갤럭시 호텔'은 위령 호텔의 사장이 실종되면서 벌어지는 이야기를 그린다. 극 중 이도현은 호텔의 새로운 사장인 은하 역을 맡았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr