사진=Mnet

사진=모드하우스

사진=모드하우스

'초대형 남자 아이돌' 아이덴티티(idntt)의 특별함이 베일을 벗었다.모드하우스는 최근 아이덴티티(idntt)의 공식 SNS 채널에 김도훈을 시작으로 김희주, 최태인, 이재영, 김주호, 남지운, 이환희까지 첫 유닛 unevermet 멤버들의 캐릭터 필름을 공개, 글로벌 팬들의 뜨거운 환호를 자아냈다. 모드하우스는 걸그룹 트리플에스를 데뷔시킨 기획사다.캐릭터 필름은 말 그대로 아이덴티티(idntt) unevermet을 구성하는 멤버들의 빛나는 개성을 만나볼 수 있는 선물이었다. 각 멤버의 소개와 함께 다양한 키워드, 그리고 데뷔에 대한 기분 좋은 설렘이 녹아있는 달콤한 목소리까지 담겨 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.현재 아이덴티티(idntt)는 첫 유닛인 unevermet의 정식 데뷔를 앞두고 다채로운 콘텐츠들을 풀어놓으며 나날이 기대감을 키워가고 있는 상황. 여기에 캐릭터 필름까지 팬들을 만나며 이들을 향한 호기심이 증폭되고 있다.아이덴티티(idntt) unevermet은 오는 11일 데뷔 앨범 'unevermet'을 발매하고 새로운 세계를 탄생시킨다. 'unevermet'에는 'New'를 시작으로 'You Never Met', '던져(Storm)', 'BOYtude', 'Instant Chemistry', 'EGO : Limitless', 'Adolescence'까지 다채로운 매력이 가득한 총 7개의 트랙이 담긴다.KENZIE 산하의 프로듀싱팀 KZLAB을 비롯해 EL CAPITXN, VERSACHOI, NoIdentity 등 전 세계를 뜨겁게 달군 K팝 레전드 곡들의 작가진이 함께하는 것으로 알려져 호기심을 자극하고 있다.또한 모드하우스는 unevermet의 슈퍼 타이틀 트랙을 결정하는 그래비티(Gravity)를 공지한 바 있다. 'unevermet' 앨범은 '트리플 타이틀 트랙'으로 구성이 되는데, 팬들의 그래비티를 통해 한 곡이 '슈퍼 타이틀 트랙'으로 선정된다. 즉, 팬들의 선택이 아이덴티티(idntt)의 첫 정체성을 직접 선택하고, 이 정체성을 바탕으로 unevermet이 성장하게 된다.모드하우스는 오는 5일부터 7일까지 트리플 타이틀 트랙 뮤직비디오 티저를 먼저 꺼내놓을 계획. 그리고 각 뮤직비디오 본편은 11일 오후 6시 정식 공개되며 전 세계 팬들이 참여하는 '슈퍼 타이틀 그래비티'를 본격적으로 시작한다.한편 엠넷 '보이즈2플래닛'에서 '노스타' 등급으로 방송 초반 빠르게 탈락했던 김민준과 박누리가 아이덴티티에 합류했다. 지난달 30일, 두 사람은 각자의 인스타그램을 통해 "Signed with MODHAUS"라는 글과 함께 소속사 모드하우스의 로고를 공개하며 합류 소식을 알렸다. 소속사 측은 두 사람에 관해 "유닛 활동에는 참여하지 않고 추후 활동을 통해 대중 앞에 선다"고 밝혔다.아이덴티티(idntt) unevermet은 오는 11일 첫 앨범 'unevermet'의 발매를 기념해 서울 용산구 한남동 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 데뷔 쇼케이스를 개최한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr