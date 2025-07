레드벨벳 조이, 박명수/ 사진=텐아시아 DB

조이/ 사진=조이 SNS

그룹 레드벨벳 조이가 '할명수'에 출연한다.30일 텐아시아 취재 결과 조이는 최근 박명수가 이끄는 웹 예능 '할명수' 촬영을 마쳤다. 조이 출연 회차는 다음달 22일 공개될 예정이다. 두 사람은 이 방송에서 다시 한번 부녀 케미를 선보이며 시청자를 즐겁게 할 것으로 보인다.앞서 박명수와 조이는 부녀 케미를 뽐냈다. 두 사람은 2020년 tvN '더 짠내투어' 스페인 편과 제주도 편에서 티격태격 케미로 화제가 됐다. 특히 박명수는 조이의 인생샷을 찍어주며 '사진사 박씨'라는 부캐릭터를 얻었다.박명수는 투덜대면서도 최선을 다해 조이를 찍으며 '츤데레 사진사'로 매력을 발산했다. 조이는 자신의 SNS에 박명수의 계정을 태그하며 박명수 표 사진을 공개했다. 이후 박명수는 자신이 진행해는 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼' 등에서 종종 조이를 언급하며 애정을 내비쳤다.조이는 오는 18일 첫 미니앨범 'From JOY, with Love'(프롬 조이, 위드 러브) 발매를 앞두고 있다. 2021년 5월 스페셜 앨범 '안녕 (Hello)' 이후 4년 만의 솔로 컴백이다. 이번 앨범은 타이틀 곡 'Love Splash!'(러브 스플래시!)를 포함해 다양한 사랑 이야기를 조이 특유의 밝고 맑은 감성으로 풀어낸 총 6곡으로 구성됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr