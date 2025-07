사진=산다라 SNS

그룹 투애니원 멤버 산다라박이 동료 지드래곤과 만났다.산다라는 지난 28일 자신의 인스타그램에 "Part of my short trip to KL Truly a Superstar ⭐️"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 산다라박이 해외 투어에 한창인 지드래곤의 콘서트 현장을 찾은 모습. 특히 지드래곤은 그런 산다라박에게 장난을 치는 등 남매 같은 우정을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 지드래곤은 지난 2월, 무려 11년 5개월 만에 정규 3집 '위버멘시'(Übermensch)를 발표해 많은 사랑을 받았다. 이후 콘서트를 통해 월드투어를 이어가고 있지만 오는 8월 2일로 예정돼 있던 태국 방콕 공연은 지난 11일 돌연 취소했다.이후 지드래곤이 직접 남긴 SNS 게시물이 잇따라 건강 이상을 암시하고 있어 팬들의 걱정을 자아낸 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr