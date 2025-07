사진제공=아르마다ent

보이그룹 원팩트(ONE PACT)가 미국 빌보드가 발표한 '2025년 상반기 최고의 K-팝 노래' 15위에 이름을 올리며, 글로벌 음악 시장에서의 존재감을 다시 한번 각인시켰다.빌보드는 21일(현지시간) '2025년 상반기 최고의 K-팝 노래 25: 평론가 추천(The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far): Critic’s Picks)'을 공개하고, 원팩트의 타이틀곡 '100!'을 15위에 선정했다.'100!'은 지난 2월 발매된 원팩트의 세 번째 미니앨범 'PINK CRUSH'의 타이틀곡으로, 레트로 신시사이저와 경쾌한 기타 리프, 펑키한 팝 댄스 사운드가 조화를 이룬 트랙이다. 사랑이라는 감정의 복잡한 층위를 유쾌하고 세련된 방식으로 풀어낸 이 곡은 원팩트의 감각적 사운드와 에너지를 고스란히 담아냈다는 평가를 받았다.빌보드는 "'100!'은 멤버 태그가 직접 작사·작곡에 참여한 곡으로, 빈티지 신시사이저와 비지스(Bee Gees)를 연상케 하는 팔세토 코러스가 인상적이다"며 "제이창의 합류 이후 완전체로 처음 선보인 싱글이자, 원팩트의 음악적 시그니처를 100% 담아낸 트랙"이라고 소개했다. 더불어 "5인조 완전체로 돌아온 원팩트가 앞으로 어떤 행보를 보여줄지 기대를 모은다"라고 원팩트의 다음 행보에 대한 기대감을 덧붙였다.이 곡은 발매 직후 국내외 주요 음원 플랫폼에서 뜨거운 반응을 얻으며 차트에 진입했다. 뮤직비디오는 약 250만 회의 조회수를 기록했다. 자유분방한 안무와 청량미 넘치는 퍼포먼스를 통해 원팩트는 '올라운더 그룹'으로서의 역량을 입증했다.'PINK CRUSH' 앨범에는 '& Heart', 'WILD:', 'B2U', '고백', 'Never Stop' 등 총 7곡이 수록됐으며, 다양한 장르와 서사로 원팩트의 음악적 스펙트럼을 확장했다는 호평을 받았다. 원팩트는 '엠카운트다운'을 시작으로 KBS '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 다수의 음악 방송 무대를 통해 '100!'의 퍼포먼스를 선보였다.원팩트는 지난 22일 네 번째 미니앨범 'ONE FACT'를 발매하고 활동에 박차를 가하고 있으며, 다양한 콘텐츠와 공연을 통해 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr