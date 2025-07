텐아시아 DB

SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트

SM엔터테인먼트

보아(BoA)가 정규 11집 ‘Crazier’(크레이지어)로 돌아온다.이번 앨범의 수록곡 ‘What She Wants’(왓 쉬 원츠)는 세련된 기타 사운드와 R&B 감성이 돋보이는 팝 댄스 곡이다. 변명뿐인 연인을 후회 없이 사랑한 만큼, 이별 앞에 쉽게 끊어내겠다는 내용을 담았다.앞서 보아는 최근 전현무와 열애설에 휩싸인 바 있다. 지난 4월 보아는 전현무와 음주 상태로 인스타그램 라이브 방송을 진행했다. 방송 중 보아는 전현무 어깨에 기대고 볼을 만지는 등 스킨십을 하며, "박나래와 사귀느냐"는 시청자 질문에 "사귈 수가 없다. 오빠가 아깝다"고 답했다. 곧 전현무는 "회사에서 난리가 났다"라며 급히 라이브를 종료했다.또다른 신곡 ‘Up And Down’(업 앤드 다운)은 그루비한 리듬과 마이너한 무드가 매력적인 R&B 팝 곡이다. 사랑이라는 감정에 휘둘리며 균형을 잃고 끝내 모든 걸 걸게 되는 감정의 롤러코스터를 그려낸다.이어 ‘Like I Like’(라이크 아이 라이크)는 밝은 에너지가 느껴지는 신스 사운드가 돋보이는 댄스 곡이다. 감정을 당당하게 표현하며 상대의 마음을 이끌어내는 귀여운 자신감을 통통 튀는 감성으로 드러냈다.‘Hit You Up’(히트 유 업)은 브라질리언 펑크 기반의 경쾌한 댄스 곡이다. 흥을 더하는 브라스 사운드와 퍼커션 리듬이 어우러져 청량한 에너지를 전달하며, 가사에는 사랑하는 사람과 지금 이 순간을 함께 즐기자는 메시지를 담아냈다.보아 정규 11집 ‘Crazier’는 내달 4일 오후 6시 각종 음악 플랫폼을 통해 공개된다. 데뷔 25주년을 기념하는 의미 있는 앨범인 만큼, 25년간의 음악 세계를 집약해 보아만의 감성으로 총 11곡을 가득 채웠다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr