그룹 세이마이네임(SAY MY NAME)의 신곡이 벌써부터 리스너들을 스며들게 만들고 있다.내달 1일 첫 번째 싱글 'iLy'로 컴백하는 세이마이네임은 포인트 안무를 담은 숏폼 콘텐츠를 21일 공개했다. 인기 팝송 'Can't Take My Eyes Off You'(캔트 테이크 마이 아이즈 오프 유)를 인터폴레이션 한 신곡을 깜짝 스포해 중독성 강한 썸머송을 예고했다.특히 멤버들의 넘치는 끼와 사랑스러운 매력이 돋보이는 다양한 콘텐츠들이 세이마이네임의 청량한 여름 컴백에 대한 기대감을 불어넣고 있다.여기에 여덟 번째 멤버 슈이까지 함께한 완전체 세이마이네임의 케미를 엿볼 수 있는 자체 컨텐츠 '美친 세이마이네임(이하 '미세')'도 팬들에게 새로운 매력으로 다가가고 있다.슈이의 본격적인 첫 등장을 담아낸 '미세' 프롤로그가 큰 화제를 모은 것에 이어 지난 19일 첫 회가 공개되면서 여전히 눈길을 끌고 있는 것.이번 에피소드에는 탬버린 배우기로 '흥'이 제대로 오른 세이마이네임의 이야기가 그려졌고, 시종일관 웃음이 끊이지 않는 여고생 같은 모습이 귀여움을 샀다.8인조로의 첫 컴백에 팬들의 설렘이 나날이 커지고 있는 가운데, 세이마이네임은 더욱 다채로운 사전 프로모션을 선보일 계획이다.세이마이네임의 첫 번째 싱글 'iLy'는 오는 8월 1일 오후 6시 발매된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr