사진=브루노마스 SNS

로제-브루노 마스 '아파트' 무대/ 사진='2024 마마 어워즈' 갈무리

미국 팝스타 브루노 마스가 그룹 블랙핑크 로제에게 재치 넘치는 감사 인사를 전했다.마스는 자신의 소셜미디어에 "빚 거의 다 갚았다! 고마워 로제!"(Almost out of debt BehhhhhBehhhhh!!! Preciate You ROSAAAAYYYYYY!)라는 메시지를 15일(현지시간) 남겼다. 로제와 함께한 무대 이후 올린 유머 섞인 메시지로, 팬들 사이에서 웃음을 자아냈다.앞서 블랙핑크는 지난 12일과 13일 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 월드투어 '데드라인(DEADLINE)' 공연을 펼쳤다. 특히 13일 공연에서는 브루노 마스가 깜짝 게스트로 등장해, 로제와 함께 히트곡 '아파트(APT.)'를 선보이며 현장을 뜨겁게 달궈 화제가 됐다.마스의 언급은 단순한 농담처럼 보이지만, 그 배경에는 그의 과거 도박빚 논란이 얽혀 있다. 지난해 3월, 미국 매체 뉴스네이션은 브루노 마스가 라스베이거스 MGM 카지노에 약 5천만 달러(한화 약 695억7500만원)의 빚을 지고 있으며, 공연 수익 대부분이 이를 갚는 데 사용되고 있다고 보도한 바 있다. 당시 MGM과 마스 측은 당시 별다른 입장을 밝히지 않았다.브루노 마스는 2016년부터 MGM과 장기 파트너십을 맺고 있으며, 라스베이거스를 비롯한 MGM 리조트에서 정기적인 공연을 이어오고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr