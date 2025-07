1위 가수, 충격적 고백했다…"무대 공포증" 울먹('하오걸')

사진제공=ENA, 콘텐츠브릭

‘하오걸 뮤지션’ 9인 중 ‘데스매치’를 통해 ‘하우스 오브 걸스’를 떠날 3인의 정체가 밝혀진다. 무대 공포증을 고백한 1위 유닛 멤버들은 1위라는 순위에 감격스러워한다.18일 밤 11시 방송하는 ENA ‘하우스 오브 걸스’(이하 ‘하오걸’) 9회에서는 ‘하오걸 뮤지션’ 9인 밤샘-뷰-서리-시안-아라-영주-유아-지셀-키세스가 처음으로 유닛을 결성해 맞붙는 5라운드 ‘트리플 유닛 미션’의 마지막 무대가 펼쳐진다. 이 가운데 ‘아티스트 메이커’ 김윤아, 양동근, 신용재, 소유가 평가한 ‘타이틀 유닛’, 그리고 2-3위 유닛 중 ‘데스매치’에 가게 될 4인이 누구인지 낱낱이 공개된다.앞서 영주-밤샘-키세스가 ‘BPM’이라는 유닛으로 뭉쳐 신곡 ‘Tempo’를, 지셀-유아-아라가 ‘포포망스’라는 유닛을 결성해 신곡 ‘One Kiss, Two hearts’를 선보여 ‘아티스트 메이커’들에게 팀워크 문제를 모두 지적받았던 터. 이날 마지막 유닛으로 출격한 뷰-서리-시안은 신곡 ‘Stay where you are’ 무대를 선보인다. 이들은 연습 내내 “완성된 그룹처럼 보여야 한다”며 똘똘 뭉친 모습을 보여주는데, 드디어 경연 날 완벽한 호흡을 완성한다. 이들의 무대에 신용재는 “각자가 가지고 있는 분명한 단점들이 있을 텐데, 그 단점을 팀워크 하나로 모두 상쇄시켰다”며 긍정 평가를 내놓는다.경연이 모두 끝나자 ‘매니징 디렉터’ 이이경은 전원 생존할 1위 ‘타이틀 유닛’이 누구인지를 발표한다. 순위가 공개되자 1위 유닛 멤버들은 “우리가 무대 공포증이 있었는데”라고 울먹이더니 “(우리의 노력을) 알아봐 주셔서 감사하다”며 감격스러워한다. 반면 2~3위 팀에서 두 명씩 총 4인은 ‘데스매치’ 확정 발표를 듣자 착잡한 모습을 감추지 못한다. 김윤아는 2~3위 팀에서 각기 한명씩 생존한 멤버에 대해 “팀워크에 기여한 분을 뽑았다”, “개인 역량이 뛰어나신 분을 (생존자로) 선정했다”며 각 멤버들에 대한 애정 어린 평가를 이어간다.결과 발표를 마친 이이경은 ‘데스매치’ 룰에 대해 설명하면서 4인 중 단 한 사람만 생존함을 다시 한 번 고지한다. 뒤이어 4인은 짧은 시간 내에 준비해 다시 무대에 오른다. 양동근은 이중 한 ‘하오걸 뮤지션’을 향해 ‘이 분은 ’데스매치‘의 빌런!“이라는 평가를 내놓는다. 과연 해당 멤버가 4인 중 1위를 해 생존할 수 있을지, 5라운드 ‘트리플 유닛 미션’과 ‘데스매치’의 모든 결과는 18일 밤 11시 방송하는 ENA ‘하우스 오브 걸스’ 9회에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr