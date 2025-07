사진=다날엔터테인먼트, 요구르트스튜디오

보이그룹 에픽트레버스(EPTS)가 인기리에 종영한 뮤직힐링 로코 드라마 '풋풋한 로맨스'(8부작) OST로 달콤한 설렘을 전했다.오늘(14일) 정오 에픽트레버스가 참여한 OTT 드라마 '풋풋한 로맨스' OST Part.8 'I fall in love(아이 폴 인 러브)'가 발매됐다.'풋풋한 로맨스'는 아이돌 데뷔 6년 차, 음악에 지쳐버린 국민 여신 유채린(이채연)과 음악에 진심인 싱어송라이터 지망생 한정우(시온)의 특별한 썸&싱을 그린 뮤직힐링 로코 드라마.이채연, 구윤회, 솔비, 지미브라운, 제이세라, 도유카, 이채연X시온에 이어 공개되는 이번 OST 'I fall in love'는 '풋풋한 로맨스' 오프닝 곡으로, 신스(synth) 악기들의 편곡이 가미된 리드미컬한 멜로디와 달달한 가사가 감성을 자극한다.에픽트레버스 멤버들은 각양각색의 매력과 감각적인 보이스로 연애 초기의 가슴 벅찬 감정을 고스란히 그려내며 리스너들의 공감대를 불러일으키고 있다.에픽트레버스는 지아이, 아인, 상호, 상일, 진후로 구성된 5인조 보이 그룹으로, 지난해 12월 첫 싱글 'Closer(클로저)'로 정식 데뷔한 이후 활발한 음악 활동을 펼치고 있다.전유진 'Never land', 제이세라 '어디선가 나처럼 이 노랠 듣고 있을 너에게', 소향 'Hello', 김나영 '우연이 아닌 것만 같아서', 이우 '눈 내리는 어느 날 우리 이별하던 날' 등 다양한 명곡을 만든 프로듀싱팀 어베인뮤직(Urbane Music)이 '풋풋한 로맨스' Part.9 전곡에 참여했다.'풋풋한 로맨스' OST Part.8 에픽트레버스의 'I fall in love'는 각종 온라인 음원사이트에서 확인 가능하다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr