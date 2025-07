사진=SHOWOFFICE

사진=SHOWOFFICE

가수 규빈이 지난 7월 13일 대만 타이베이에서 열린 팬콘서트 'GYUBIN 1ST FAN-CON 'FLOWERING' IN TAIPEI'를 성료했다.이날 대만 타이베이의 'Westar'에서 현지 팬들의 열띤 응원과 환호 속에서 진행된 팬콘서트는 총 17곡의 다채로운 셋리스트가 빛난 단독 공연으로 팬들에게 잊지 못할 여름밤을 선사했다.규빈은 글로벌 리스너들에게 엄청난 사랑을 받은 데뷔곡 ‘Really Like You'와 함께 ‘Satellite' 그리고 첫 번째 미니앨범 'Flowering'의 타이틀곡 ‘LIKE U 100’을 포함한 수록곡 전곡 무대를 선보여 눈길을 끌었다.이와 함께 데뷔 이후 처음으로 발표했던 OST 'Day by Day' 라이브 무대로 팬콘서트를 방문한 팬들에게 진한 감동을 전했다. 또한 대만의 인기가수 에릭 추의 '영원히 연락이 끊어지지 않는 사랑(永不失联的爱)'을 대만어 커버곡으로 준비해 현지 팬들의 무대가 떠나갈 듯한 뜨거운 반응을 이끌어냈다.여기에 규빈은 팬덤명 ‘리얼리(Really)’를 위해 오직 팬콘서트에서만 감상할 수 있는 직접 작사·작곡한 미발표 팬송과 직접 기타를 연주하며 편곡한 K-POP 어쿠스틱 메들리 그리고 로제 ‘A.P.T’ 커버 무대까지 선보였다.라이브 무대뿐만 아니라 팬콘서트라는 주제에 맞게 규빈은 팬들과 쌍방향으로 즐길 수 있는 다양한 코너부터 하이터치, 포토타임까지 한뼘 더 가까운 곳에서 팬들과 교감하는 특급 팬사랑으로 눈길을 끌었다.팬콘서트를 성공적으로 마친 규빈은 "딱 1년전 오늘, 생애 처음 섰던 대만에서의 해외 무대. 오늘에서야 우리만의 공간에서 팬 '리얼리'와 가수 '규빈'의 입장으로 함께한 이 소중한 만남은 평생 잊지 못할 것 같다"라는 소감과 함께 팬들을 향한 애정을 전했다.한편, 규빈은 다가오눈 9월 홍콩에서 팬콘서트를 추가로 개최하고 팬들과 만날 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr