사진=헤네치아

사진=헤네치아

사진=헤네치아

그룹 FIVE O ONE이 데뷔 20주년 기념 콘서트의 시작을 알렸다. 이 팀은 SS501의 멤버 김현중, 허영생, 김규종으로 이루어졌다.FIVE O ONE은 지난 12일과 13일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '2025 FIVE O ONE : 20th Anniversary World Tour In Seoul'를 개최하고 팬들과 만났다. 이번 공연은 월드 투어의 시작을 알리는 첫 공연이자 오랜 공백기를 끝내고 팬들과 만나는 공식적인 자리인 만큼 그 어느 때보다도 높은 관심을 모았다.히트곡 'U R Man'으로 공연의 시작을 알린 FIVE O ONE은 '4Chance', '널 부르는 노래', 'Snow Prince', '내 머리가 나빠서', '경고', 'Fighter', 'Love Ya' 등 팬들의 사랑을 받아온 히트곡들을 열창하며 분위기를 뜨겁게 달궜다. 또한 김현중은 솔로 데뷔곡 'Break Down', 허영생은 'Let it Go', 김규종은 미공개 신곡 'On fire'을 선보였다.이번 공연에서는 아직 발표되지 않은 FIVE O ONE의 신곡들이 다수 공개됐다. 'FAST FAST'를 시작으로 '신나는 노래(with 김경호)', 'FLOWER', '7 Days' 등 FIVE O ONE만의 다채로운 매력이 녹아든 곡들은 이들이 선보일 새 앨범을 더욱 기대하게 했다.월드 투어의 성공적인 시작을 알린 FIVE O ONE은 "오랜만에 팬들과 만나는 만큼 그 어느 때보다도 열심히 무대를 준비했는데 뜨거운 호응으로 맞아주셔서 감사하다. 초심을 잊지 않고 앞으로도 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.한편 리더인 1986년생 김현중은 전 여자친구 최 씨와의 폭행 및 손해배상 소송으로 2015년 연예 활동을 중단한 바 있다. 최 씨는 김현중의 폭행으로 유산했다며 16억 원의 손해배상을 청구했으나, 법원은 폭행 사실은 인정하면서도 유산 주장은 허위로 판단해 최 씨가 김현중에게 1억 원을 배상하라고 판결했다.이후 최 씨는 공갈·무고 등 형사 혐의에서 모두 무혐의 처분을 받았다. 같은 해 출산한 아이는 유전자 검사 결과 김현중의 친자로 확인되며, 그는 국내 연예계 최초의 공식 ‘미혼부 아이돌’로 기록됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr