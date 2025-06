사진=텐아시아DB

사진=각 소속사 제공

사진=각 소속사 제공

양동근X조정석X임시완X남우현이 쇼뮤지컬 Again '드림하이'의 스페셜 게스트로 무대에 오른다. 그런 가운데, 2017년 1월 해체 수순을 밟은 그룹 제국의아이들 출신 임시완과 김동준의 재회가 눈길을 끈다.지난달 17일부터 연장공연으로 재개막해 화제를 이어가고 있는 쇼뮤지컬 Again '드림하이'가 오는 11일부터 13일까지 단 4회 한정으로 '스페셜 게스트'와 함께하는 무대를 선보인다. 이번 '스페셜 게스트' 무대는 단순한 출연이 아니라, 회차마다 게스트가 뮤지컬 스토리 속 세계적인 케이팝 아티스트가 되어 색다른 퍼포먼스를 선보일 예정이어서 더욱 눈길을 모은다. 게스트들은 단순한 팬서비스 차원이 아니라 실제 공연의 일부로 녹아들어, 관객들에게 특별한 경험을 선사할 전망이다.'스페셜 게스트' 무대의 첫 스타트는 배우 겸 래퍼 양동근이 끊는다. 넷플릭스 시리즈 '오징어게임'으로 세계적인 주목을 받은 양동근이 뮤지컬 무대에서는 어떤 매력을 선보일지 궁금증을 자극한다. 이어 무대에 오르는 조정석은 탄탄한 연기력은 물론 뛰어난 가창력을 자랑하는 올라운더 아티스트로 많은 이의 사랑을 받고 있다.뮤지컬 '호두까기 인형'으로 데뷔한 이래 '그리스', '스프링 어웨이크닝', '헤드윅' 등에 출연, 흥행을 이끌며 믿고 보는 배우로 자리한 조정석이 쇼뮤지컬 Again '드림하이' 지원사격에 나서며 어떤 무대를 선보일지 기대감을 일으킨다.여기에 '제국의 아이들' 임시완과 '인피니트' 남우현은 그룹이 아닌 솔로로 무대에 올라 어디서도 본 적 없는 색다른 무대를 선보일 예정이다. 크리에이티브 디렉터 박경림은 "임시완과 남우현은 이번 출연을 통해 각각 같은 그룹 멤버이자 친구인 김동준과 장동우를 지원사격한다. '드림하이'가 추구하는 꿈을 적극 지지하며 바쁜 일정 중에도 흔쾌히 무대를 준비해 준 양동근, 조정석과 임시완, 남우현 네 사람은 케이팝과 퍼포먼스 중심으로 꿈을 노래하는 공연인 '드림하이'의 메세지를 한 차원 높게 끌어올릴 것"이라며 스페셜 게스트의 섭외 비하인드를 전했다.쇼뮤지컬 Again '드림하이'는 기린예고에서 K-팝 스타가 되는 꿈을 꾸었던 주인공들이 고등학교 졸업 후 다시 기린예고로 돌아와 자신의 진정한 꿈을 다시 확인하는 성장 스토리를 그렸다. 꿈을 응원하는 쇼뮤지컬 Again '드림하이'는 신도림에 위치한 디큐브 링크아트센터에서 7월 20일까지 공연되며 티켓은 예스24와 티켓링크에서 예매가 가능하다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr