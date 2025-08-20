이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'

방송인 박선영이 아픈 가족사 고백하며 눈물을 보였다.그는 "아버지가 어머니가 뇌출혈로 돌아가시고 전 재산을 가져갔다"고 말했다.20일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서는 김일우와 박선영이 심리 상담소에서고민을 털어놓는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 박선영은 "아버지가 어머니의 사망보험금과 전재산을 다 가져갔다"고 고백했고, 이어 "아버지를 오랫동안 보지 못하다가 아버지가 아프시면서 저를 찾았다. 그러면서 제가 아버지를 돌보게 됐다"고 담담히 털어놨다.그는 또 "사회 초년생 때 첫 월급으로 어머니께 자석요를 사드린 것이 마지막 효도였다"며 눈물을 참지 못했다. 박선영은 "내가 어머니를 잘 돌보지 못한 걸 잘못했다고 생각한다"며 자책하기도 했다.김일우 또한 자신의 아픈 가정사를 고백했다. 그는 "부모님의 불완전한 결혼생활을 보면서 결혼이 곧 행복은 아니라는 생각을 하게 됐다. 남동생도 딸이 3살 때 뇌출혈로 세상을 먼저 떠났다. 그러고 보니 결혼이 정말 쉬운 일이 아니더라"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr