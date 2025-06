차은우/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = 판타지오

가수 겸 배우 차은우가 티켓 파워를 발휘했다.차은우의 2025 솔로 팬미팅 'THE ROYAL'(더 로열)은 지난 26일 온라인 예매처 티켓링크를 통해 예매가 오픈된 후 빠르게 전석 매진됐다. 이와 함께 26일 기준 티켓링크 내 콘서트 부문 예매율 1위에 오르는 기염을 토했다.'THE ROYAL'은 차은우가 군 입대를 앞둔 오는 7월 12일 팬들과 마지막으로 만나는 뜻깊은 자리다. 그간 보여준 적 없는 차은우의 유쾌한 모습부터 색다른 매력과 이야기까지 예고해 뜨거운 관심을 불러모았다.지난해 차은우는 아시아와 남미 10개 도시를 순회하는 솔로 팬콘 투어 '2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]'(2024 저스트 원 텐 미닛 [미스테리 엘리베이터])를 성황리에 마쳤다. 올해도 이번 'THE ROYAL'을 통해 독보적인 흥행 저력을 증명한 차은우가 어떤 웰메이드 공연을 선사할지 기대감이 높아지고 있다.차은우는 입대 전까지 열일 행보로 글로벌 팬들과 만나고 있다. 이달 3년 만에 아스트로 국내 콘서트 'The 4th ASTROAD [Stargraphy]'(더 포스 아스트로드 [스타그래피])를 성공적으로 개최했으며, 오는 28일과 29일 일본 후쿠오카 페이페이돔에서 'Stargraphy' 공연을 선보인다.또 차은우는 넷플릭스 시리즈 '더 원더풀스'와 영화 '퍼스트 라이드' 개봉을 앞두고 있으며, 최근 개봉한 '차은우 VR 콘서트 : 메모리즈'로 전 세계 관객들의 호평을 받고 있다.2025 차은우 팬미팅 'THE ROYAL'은 7월 12일 오후 5시 서울 경희대학교 평화의전당에서 개최된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr