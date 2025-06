아홉(AHOF)/ 사진제공 = F&F엔터테인먼트

그룹 아홉(AHOF)이 데뷔 예열에 나섰다.아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)은 17일 0시 공식 SNS 채널에 첫 번째 미니앨범 'WHO WE ARE(후 위 아)' 스케줄러 모션을 공개했다.영상은 프로모션 일정과 함께 달리는 캐릭터가 등장해 호기심을 자극한다. 멈추지 않고 질주하는 모습은 앞으로 거침없이 나아갈 아홉(AHOF)의 첫 시작을 표현한 듯하다.아홉(AHOF)은 17일 앨범 예약 판매와 9 스포일러를 시작으로 콘텐츠를 쏟아낸다. 오는 18일부터 23일까지 나흘간은 앨범의 전반적인 분위기를 엿볼 수 있는 네 가지 버전의 콘셉트 포토가 공개된다.이어 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 순차적으로 오픈하며 데뷔를 손꼽아 기다려온 글로벌 팬들의 기대감을 끌어올린다. 데뷔일인 7월 1일에는 오후 6시 첫 앨범을 정식 발매하고 본격적인 활동에 돌입한다.스케줄러 속 베일에 싸인 콘텐츠 일정도 눈길을 끈다. 24일은 오직 9개의 별 아이콘으로만 채워져 있다. 해당 일정에는 어떤 프로모션이 진행될지 궁금증을 자아낸다.'WHO WE ARE'는 아홉(AHOF)의 정체성과 앞으로 펼쳐질 음악 세계관의 프롤로그다. 이번 앨범은 '진심'으로 시작된 아홉 소년의 이야기를 담았다.'아홉'은 완전수인 10에 가장 가까운 숫자면서, 'A Hope(희망)'이라는 중의적 의미를 품는다. 이 같은 상징성을 바탕으로 아홉 명의 멤버는 불완전함 속에서 피어나는 성장과 가능성을 음악에 담아 아홉(AHOF)의 시작을 알린다.아홉(AHOF)은 F&F엔터테인먼트의 첫 보이그룹이자, SBS '유니버스 리그'를 통해 결성된 팀이다. 이들은 'K팝 명예의 전당'에 오르겠다는 당찬 포부를 품고 7월 1일 가요계에 출사표를 던진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr