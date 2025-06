강다니엘/ 사진 제공=ARA

가수 강다니엘이 화보 콘셉트의 새 앨범으로 돌아온다.강다니엘은 16일 서울 여의도 파크원 타워에서 여섯 번째 미니앨범 '글로우 투 헤이즈'(Glow to Haze) 발매 기념 기자간담회를 열었다.강다니엘은 화보집을 연상케 하는 형태의 앨범으로 컴백한다. 그는 "앨범 재킷을 화보 형태로 잡았다. 워너원으로 데뷔했을 당시 많은 프로모션을 해주셨고, 여러 화보 촬영에 나갔다. 그때 모습을 많이 좋아해 주시는 것 같더라"라고 말했다.이어 "긍정적인 바이브보다는 퉁명스럽거나 오브제를 들고 있으면서도 여러 결이 느껴지는 파인 아트적인 모습을 더 좋아해 주시는 것 같아 그런 시도를 했다"고 설명했다.강다니엘의 여섯 번째 미니 앨범 '글로우 투 헤이즈'(Glow to Haze)에는 총 다섯 개의 곡이 수록됐다. 타이틀곡 '에피소드'(Episode)는 사랑이 시작될 때의 설렘을 라틴 리듬과 R&B의 결합으로 표현한 노래다. 강다니엘이 작사에 참여했으며 K팝 유명 안무가 최영준이 퍼포먼스에 힘을 실었다.강다니엘의 새 앨범 'Glow to Haze'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.krㄱ