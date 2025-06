싸이커스/ 사진 제공=KQ엔터테인먼트

그룹 싸이커스(xikers)가 청량 소년미로 일본 새 싱글을 향한 기대감을 끌어올렸다.싸이커스는 지난 11일부터 15일까지 공식 SNS를 통해 일본 싱글 2집 '업 올 나이트(Up All Night)'의 콘셉트 포토를 순차 공개했다.먼저 공개된 첫 번째 콘셉트 포토 속 교복 스타일링의 싸이커스는 훈훈한 비주얼을 자랑한 것은 물론, 마치 학교에 다니는 친구와 같은 모습으로 내추럴한 무드를 물씬 풍기며 팬들의 마음을 설레게 만들었다.두 번째 콘셉트 포토에서는 하이틴 느낌의 캐주얼한 착장으로 눈길을 끈 가운데, 깊이 있는 눈빛과 표정으로 카메라를 응시하며 소년미를 보여줬다. 싸이커스는 서로 다른 매력의 두 가지 콘셉트로 일본에서 발표할 2번째 싱글에 대한 흥미를 자극했다.싸이커스의 일본 새 싱글 '업 올 나이트'는 80년대 일렉트로 사운드의 리바이벌을 콘셉트로 한 앨범이다. 이들은 신곡을 통해 한 단계 업그레이드된 에너제틱 퍼포먼스를 선보일 예정이다.해당 신보에는 신시사이저 사운드와 그루비한 비트가 어우러진 동명의 타이틀곡 '업 올 나이트'를 비롯해 '100%', '피리어드(Period)'까지 싸이커스의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 만나볼 수 있는 곡들이 수록된다.최근 싸이커스는 일본 도쿄에서 2025 월드 투어 ''로드 투 XY : 엔터 더 게이트' 인 도쿄('Road to XY : Enter the Gate' IN TOKYO)'를 성공적으로 마무리하며 현지 팬들과 교감했다.싸이커스는 다음 달 16일 일본 두 번째 싱글 '업 올 나이트(Up All Night)'를 발매하고 다양한 현지 활동을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr