사진제공=빅히트 뮤직

제이홉이 ‘Killin' It Girl (feat. GloRilla)’으로 전 세계를 사로잡았다.방탄소년단 제이홉이 지난 13일 발표한 신곡 ‘Killin' It Girl (feat. GloRilla)’이 14일 오전 8시까지 호주, 브라질, 덴마크, 프랑스 등 61개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위를 찍었다. 대다수의 국가/지역에서는 ‘Killin’ It Girl (Solo Version)’이 나란히 2위에 오르며 글로벌 인기를 입증했다. ‘월드와이드 아이튠즈 송 차트’와 ‘유러피안 아이튠즈 송 차트’에서도 ‘Killin' It Girl (feat. GloRilla)’과 솔로 버전이 각각 1,2위를 차지했다.제이홉의 섹시한 매력을 담은 ‘Killin' It Girl (feat. GloRilla)’ 뮤직비디오도 인기다. 이 영상은 미국, 영국, 독일, 캐나다 등 38개 국가/지역의 유튜브 ‘인기 급상승 음악 동영상’ 차트 ‘톱 10’에 진입했다.제이홉은 14일 방탄소년단 공식 유튜브 채널을 통해 ‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’의 직캠 영상을 공개했다. 이 무대는 신곡 발표 당일 고양시 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 열린 솔로 월드투어 앙코르 콘서트 ‘j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ FINAL’에서 선보인 퍼포먼스다. 댄서들과 함께 펼친 열정적이고 관능적인 군무는 ‘월드 클래스 퍼포머’ 제이홉의 진가를 보여준다.제이홉은 오는 16일 0시 ‘Killin' It Girl (feat. GloRilla)’ 안무 버전 뮤직비디오를 추가 공개한다.‘Killin’ It Girl (feat. GloRilla)’은 첫눈에 반한 상대에서 빠져든 순간의 벅찬 설렘을 이야기한다. 중독성 강한 훅(Hook)이 매력적인 힙합(Hip Hop) 곡이며, 제이홉의 리드미컬한 래핑을 더욱 돋보이게 하는 깔끔한 편곡이 특징이다. 제이홉은 이 노래로 올 상반기 진행한 솔로 싱글 프로젝트의 대미를 장식한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr