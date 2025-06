방탄소년단 정국/ 사진=텐아시아 DB

BTS 제이홉, 정국/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 제이홉의 솔로 콘서트 게스트로 출격했다.제이홉은 13일 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' FINAL'(이하 'HOPE ON THE STAGE')을 열었다. 이날에 이어 14일까지 이틀간 파이널 공연이 이어진다.두 번째 섹션인 'Dream on stage'(드림 온 스테이지) 때는 막내 정국이 게스트로 깜짝 등장했다. 'i wonder...'(아이 원더) 무대 중 정국이 나타나자 객석에서는 함성이 터져나왔다. 지난 11일 전역해 정국은 짧은 머리를 깔끔하게 스타일링한 모습이었다.함께 무대에 선 제이홉과 정국은 눈을 맞추며 호흡했다. 두 사람은 행복한 미소를 지어 보는 이들을 흐뭇하게 만들었고, 무대를 마친 뒤에는 포옹해 훈훈한 분위기를 자아냈다. 정국은 오랜만의 무대에도 긴장한 기색 없이 여유롭게 공연을 이어 나갔다.제이홉은 "군 복무를 마치고 돌아온 정국이에게 소리 질러"라며 호응을 유도했다. 이어 "정국 씨가 흔쾌히 함께해주고 싶다고 해서 너무 감동받았다. 영광이다"라고 말했다. 정국은 "제가 더 영광이다. 지금 조금 긴장해서 뇌정지가 왔다"고 해 웃음을 자아냈다. 그는 "내가 여기 있어도 되나 싶다. 새록새록하기도 한데 너무 새롭다"고 말했다.정국은 "많이 보고 싶었다. 오랜만에 무대를 할 수 있게 돼 기쁘다"고 소감을 밝혔다. 그는 "홉이 형을 밑에서 봤는데 너무 멋있더라. 확실히 다르긴 다르다"라며 제이홉을 칭찬했다.이어 정국은 첫 솔로 싱글 'Seven'(세븐) 무대를 선보였다. 랩 파트는 제이홉이 소화했다. 두 사람은 오랜 기간 팀으로서 함께했던 만큼 빛나는 케미를 자랑했다.이번 공연은 지난 2월 서울 KSPO DOME(구 체조경기장)을 시작으로 북미와 아시아 주요 도시를 돈 제이홉의 첫 솔로 월드투어를 마무리 짓는 앙코르 콘서트다. 콘서트의 기획과 구성, 연출은 물론 안무, 의상, 소품까지 모든 부분에 제이홉의 손길이 닿았다.이날로 데뷔 12주년을 맞은 방탄소년단은 군백기 종료를 앞두고 있다. 지난해 진과 제이홉이 군 복무를 마친 데 이어 지난 10일 RM과 뷔가 만기 전역했다. 지난 11일에는 지민과 정국이 팬들의 품으로 돌아왔다. 사회복무요원으로 대체복무 중인 슈가는 오는 21일 소집 해제될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr