Mnet '보이즈 2 플래닛'의 엔딩 요정이 공개됐다. 앞서 2023년 방송된 시즌 1 '보이즈 플래닛'에서는 성한빈이 시그널 송 '난 빛나 (Here I Am)' 무대의 엔딩 요정을 맡아 화제를 모았다.지난 12일(수) 글로벌 시그널송 쇼케이스를 개최한 '보이즈 2 플래닛'이 160명의 소년들이 시그널송 '올라(HOLA SOLAR)' 무대를 선보였다. 스케일감 있는 대형 퍼포먼스와 상징적인 서사, AR 기술이 결합된 압도적 연출로 눈길을 끌었다.13일일 시그널송 개인 무대 평가 영상이 유튜브, 엠넷플러스를 통해 공개됐고, 오는 15일(일) 오전 10시까지 진행된다. 이번 개인 평가는 스타 크리에이터들이 직접 자신만의 '소년'을 선택할 수 있는 기회로, 과연 어떤 소년에게 빛이 향할지 이목이 집중된다.시그널송 글로벌 쇼케이스는 서로 다른 플래닛에서 출발한 소년들이 '보이즈 2 플래닛'이라는 하나의 행성에서 만나 '태양'인 스타 크리에이터를 향해 나아가는 여정을 그렸다. "소년들의 운명을 바꿀 태양은 바로 너"라는 메시지는 시청자들의 몰입을 이끌며 기대감을 높였다. 과연 이 여정의 끝에서 가장 눈부신 빛으로 타오를 주인공은 누가 될지, 전 세계 K-POP 팬들의 이목이 쏠리고 있다.160명이라는 역대 최다 인원으로 펼쳐지는 '보이즈 2 플래닛'은 서바이벌 프로그램 최초 랩, 댄스 파트별 유닛을 선정해 기존에 볼 수 없었던 특별한 무대를 선보였다. 다양한 실력자들을 집중 조명하기 위한 것. K 플래닛과 C 플래닛의 소년들은 '올라(HOLA SOLAR)' 무대를 역동적인 군무와 정교한 퍼포먼스로 스타 크리에이터들의 마음을 불타오르게 했다.시그널송 글로벌 쇼케이스는 전 세계 133개 국가 및 지역에서 약 24만 명이 시청하며 K-POP 글로벌 프로젝트에 대한 뜨거운 관심을 다시 한번 입증했다. 특히 X(구 트위터)에서는 'Mnet'이 월드와이드 트렌드 21위에 오르고, 국내에서는 '시그널송'을 포함한 '보이즈 2 플래닛' 관련 키워드 10개 이상이 실시간 트렌드를 장악해 높은 기대감을 실감케 했다. 필리핀, 인도네시아, 태국 등 아시아 주요 국가에서도 관련 해시태그가 15개 이상 트렌드에 오르며 강한 팬덤 응집력을 보여줬고, 중국 대표 소셜 플랫폼 웨이보에서도 참가자 및 프로그램 키워드가 실시간 검색어 상위권에 랭크돼 글로벌 화제성을 증명했다.실시간으로 쇼케이스를 지켜본 글로벌 팬덤은 "서바이벌 무대 퀄리티가 이 정도?", "한 명 한 명 다 주연급 비주얼", "퍼포먼스도 세계관도 끝판왕", "K-POP 서바이벌의 새로운 기준", "킬링 파트 배분 완벽" 등 실시간 댓글과 커뮤니티를 통해 열광적인 반응을 보였다. 특히 다양한 국가 및 지역에서 동시에 쏟아진 극찬은 '보이즈 2 플래닛'이 K-POP 월드 스케일 데뷔 프로젝트임을 다시 한번 실감케 했다.'보이즈 2 플래닛' 시그널송 글로벌 쇼케이스는 파주 1천 평 규모의 초대형 스튜디오에서 AR 기술과 무대 장치를 활용해 구현된 160인의 대형 퍼포먼스를 담아내며, K-POP 기술력의 현주소를 보여줬다. 안무가 백구영, 루트가 참여한 '올라' 안무는 태양과 에너지의 콘셉트를 반영했으며, 물과 불을 상징한 K·C 플래닛의 상반된 무브먼트가 시각적 몰입감을 극대화해 눈길을 끌었다.시그널송 글로벌 쇼케이스로 첫 발을 디딘 160명 소년들은 내일(14일) 오후 3시, 상암 DMC 공원에서 펼쳐지는 'PLANET DAY : OPEN STAGE(플래닛 데이 : 오픈 스테이지)'를 통해 직접 스타 크리에이터들을 만날 예정이다. 소년들의 매력을 가까이에서 확인할 수 있는 이번 행사는 모두에게 잊지 못할 순간이 될 것으로 기대를 모은다.'보이즈 2 플래닛'은 다음 달 17일(목), 18일(금) 밤 9시 20분 양일에 걸쳐 '보이즈 2 플래닛 K'와 '보이즈 2 플래닛 C'가 각각 첫 방송될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr