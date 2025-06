있지 채령/ 사진=조준원 기자 wizard333@

있지 리아/ 사진=조준원 기자 wizard333@

있지 채령/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 있지가 뮤직비디오 촬영 비하인드를 전했다.있지(ITZY)는 9일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔 & 서비스드 레지던스에서 새 미니 앨범 'Girls Will Be Girls'(걸스 윌 비 걸스) 발매 기념 기자간담회를 열었다.이날 멤버들은 뮤직비디오 촬영 당시를 회상했다. 리아는 "해외 자연에서 찍은 장면도 있고, 멤버들이 액션에도 도전했다. 상처 분장을 하거나 야외 느낌이 많이 나는 메이크업과 스타일링을 했다. 의상도 전투적이고 자연과 어우러지는 강인한 느낌으로 입었다"고 말했다.채령은 뮤직비디오에서 활시위를 당겼다. 그는 "실제로 활을 쐈다"며 "'아육대'에서는 4점 정도 나왔었는데, 이번에는 감독님들이 잘한다고 칭찬을 해주셨다"며 뿌듯해했다.올해 데뷔 6주년을 맞이한 있지는 새 앨범을 통해 함께일 때 더욱 강력해지는 결속력을 이야기한다. 신보에는 타이틀곡 'Girls Will Be Girls'를 비롯해 'Kiss & Tell'(키스 앤 텔), 'Locked N Loaded'(락드 앤 로디드), 'Promise'(프라미스), 'Walk'(워크)까지 총 5트랙이 실린다. 앨범과 동명인 타이틀곡은 다이내믹한 비트와 규모감 있는 보컬 하모니가 인상적인 곡이다.있지의 새 미니 앨범 'Girls Will Be Girls'는 이날 오후 6시에 공개됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr