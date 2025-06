이세호 / 사진제공=스튜디오빌

사진제공=웨이브

배우 이세호가 드라마 '중증외상센터'에 이어 'ONE : 하이스쿨 히어로즈'에서 강렬한 연기를 선보였다.지난 30일 공개된 'ONE : 하이스쿨 히어로즈'는 공개 직후 웨이브 신규 유료 가입 견인 1위를 기록했다.'ONE : 하이스쿨 히어로즈'는 아버지의 억압에 시달리던 전교 1등 의겸(이정하 분)과 그의 천부적인 싸움 재능을 이용하려는 윤기(김도완 분)가 복면을 쓴 '하이스쿨 히어로즈'를 결성해 억눌린 분노를 폭발시켜 학교 폭력 서열을 뒤엎는 하이스쿨 액션 드라마. 원작은 카카오웹툰 'ONE'이다. 원작이 웹툰인 만큼 특유의 빠른 전개와 리얼한 학교 생활 설정, 다양한 인물 군상들이 얽히고설키는 드라마틱한 전개가 시청자들에게 호응을 얻고 있다.이세호는 극 중 의겸의 싸움 본능을 제대로 각성하게 만들다 못해 그 안에서 희열을 느끼게 만드는 연성고 2학년 일진 짱 최지혁 역을 맡았다. 그는 이 작품만의 독특한 세계관을 시청자들에게 알리는 역할을 했다.공개된 1~4화에서 최지혁은 억압과 폭력의 상징이자 자신만의 왕궁인 옥상에서 죽도를 들고 의겸의 신체뿐만 아니라 그의 영혼까지 박살내고자 갖은 방법을 동원한다. 그러나 처음으로 자신의 폭력 앞에서도 무너지지 않는 의겸을 보고 악에 바친 최지혁은 무기이자 곧 자신의 정체성이기도 한 죽도를 끝까지 휘두르며 그를 굴복시키려고 한다.정신을 수양하고 예의범절을 가장 중시 여기는 무예인 검도의 죽도를 아이러니하게도 자신의 폭력성을 극대화하는 무기로 사용하며 2학년의 계층을 제패한 최지혁의 카리스마 넘치는 모습은 그 자체로 연성고의 어둡고 부조리한 현실을 극적으로 보여준다. 또한 "싸움이 무슨 시합이야? 100대를 쳐 맞아도 벽돌로 대가리 한번 까면 이기는 게 싸움이야"라는 최지혁의 대사는 이 드라마의 세계관이자 우리가 마주하는 현실을 관통하며 폭력에 대한 깊은 고찰을 하게 만든다.이세호는 비열하면서도 위선적인 빌런 역할을 소화해내며 거친 호흡과 감정이 뒤섞인 날것의 액션 시퀀스를 탄생시켰다. 평정심을 잃고 마구 폭주하는 이세호가 휘두르는 죽도의 타격감과 거침없는 액션은 마치 실제로 맞붙는 듯한 리얼리티가 살아있어 극의 몰입감을 끌어올렸다. 더욱이 학교 폭력의 반복성과 세대간 전이를 제대로 보여주는 그의 캐릭터 연기는 앞으로 펼쳐질 하이스쿨 액션 드라마가 얼마나 처절할지 예상하게 했다.영화 '양치기들'로 데뷔한 이세호는 영화 '킹덤 아신전', '범죄도시3', '귀공자', '크로스', '전,란', '브로큰', 드라마 '화랑', '역적', '택배기사', '기생수 더 그레이', '열혈사제2', '트리거' 등에 출연하며 연기 내공을 쌓았다. 최근에는 넷플릭스 '중증외상센터'에서는 남수단에서 파병 중 무장단체의 습격으로 부상을 당한 이현종 대위로 분해 시청자들에게 강렬한 눈도장을 찍었다. 영화 '계시록'에서는 개척교회의 목사 아들이자 새로 들어설 교회의 담임 목사로 하마평에 오른 정환수 역할을 맡아 리얼하면서도 임팩트 있는 캐릭터 연기를 선보인 바 있다.이세호가 출연하는 'ONE : 하이스쿨 히어로즈'는 매주 금요일 오전 11시, 웨이브를 통해 독점 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr