큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWADAYS(나우어데이즈)가 'NOWZ (나우즈)'로 팀명을 바꾼다.큐브엔터테인먼트는 2일 공식 SNS에 나우즈 로고 모션을 공개하고, 나우어데이즈의 팀명을 '나우즈'로 변경한다고 공식 발표했다. 나우즈는 데뷔 1년 만에 그룹명 변경과 리브랜딩에 나서는 만큼 팀의 정체성을 다시 확립하고, 또 다른 가능성을 제시하며 대세 그룹으로 거듭날 것을 예고했다.나우즈는 '지금 이 순간, 무한한 가능성을 그리다'라는 뜻으로 현재를 의미하는 'NOW'와 끝이 아닌 확장된 가능성과 새로운 시작을 상징하는 'Z'를 결합했다. 현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤이 뭉친 나우즈는 기존 공식을 깨뜨리는 음악과 콘셉트로 자신들만의 색깔을 더욱 선명하게 보여줄 예정이다.나우즈는 지난해 4월 2일 싱글 1집 'NOWADAYS'로 데뷔해 디지털 싱글 'Rainy day (비가 오는 날엔 (2024 Remake ver.))', 싱글 2집 'NOWHERE (노웨어)', 디지털 싱글 '렛츠기릿 (Let's get it)' 등을 연달아 발표했다.한편, 나우즈가 속한 큐브의 걸그룹 아이들은 최근 (여자)아이들에서 아이들로 팀명을 변경했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr