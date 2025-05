위너/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=YG

병역 논란에 휩싸인 송민호를 제외한 위너의 3인 콘서트 서울 공연 일반 예매가 오픈된다.위너의 서울 콘서트 일반 예매가 29일 오후 8시부터 NOL 티켓에서 시작된다. 이번 일반 예매는 INNER CIRCLE MEMBERSHIP 가입자를 대상으로 했던 선예매와는 달리 누구나 티켓을 구매할 수 있다.위너는 오는 7월 26~27일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2025 WINNER CONCERT [IN OUR CIRCLE]'을 개최한다. 팬들과 멤버들 모두 손꼽아 기다려온 약 3년 3개월여 만의 재회의 순간이라 벌써부터 열기가 뜨겁다.수많은 히트곡 퍼레이드부터 위너의 다채로운 음악 색깔이 녹아든 세트리스트가 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다. 공연 타이틀인 [IN OUR CIRCLE]에 걸맞은 멤버들의 진심이 어우러져 잊지 못할 순간을 선사할 전망이다.이날 공식 SNS에는 스팟 영상이 공개됐다. 응원봉의 푸른 물결 속 무대를 휘젓고 다니는 위너의 에너지, 멤버들과 이너써클(팬덤명) 사이 끈끈한 교감이 고스란히 전해졌다.여기에 지난 공연 당시 "팬분들께 밝은 에너지를 드리고 싶다. 위너는 돌아올 테니 우리 다시 만나자"라고 약속했던 그날의 목소리가 담겨 감동을 배가, 다가올 공연에 대한 기대감을 더욱 키웠다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr