사진제공=EDAM엔터테인먼트

가수 아이유가 리메이크 앨범 '꽃갈피 셋'을 발매한다.아이유는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 리메이크 앨범 '꽃갈피 셋'을 공개한다. 이 앨범은 2017년 발매된 '꽃갈피 둘' 이후 약 8년 만의 '꽃갈피' 시리즈 신보이며, 지난해 2월 미니 6집 'The Winning' 이후 약 1년 3개월 만의 음반이다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Never Ending Story'를 포함해 '빨간 운동화', '10월 4일', 'Last Scene (Feat. 원슈타인)', '미인 (Feat. Balming Tiger)', '네모의 꿈'까지 총 6곡이 수록됐다.타이틀곡 'Never Ending Story'는 밴드 부활이 2002년 발표한 곡으로, 원곡자 김태원이 작사·작곡하고 이승철이 가창했다. 이번 리메이크 편곡은 'Love wins all'을 함께 작업한 서동환이 맡았다.'Last Scene'에는 원슈타인이 피처링으로 참여했고, 편곡에는 수민과 슬롬이 참여했다. 원곡자 롤러코스터의 이상순은 기타 연주로 참여했다. '미인'은 신중현의 곡으로, 바밍타이거가 편곡을 맡았으며 멤버 소금이 아웃트로 작사·작곡에 참여했다.이번 앨범에는 이진아, 구름, 구영준, 제휘, flexindoor 등도 작업에 참여했다.'Never Ending Story'의 뮤직비디오는 영화 '8월의 크리스마스'를 오마주해 제작됐다. 배급사 싸이더스와 허진호 감독의 정식 허가를 받아 제작됐으며, 연출은 이래경 감독이 맡았다. 배우 허남준이 출연했다.아이유의 리메이크 앨범 '꽃갈피 셋'과 타이틀곡 뮤직비디오는 27일 오후 6시부터 음원 사이트와 유튜브 공식 채널을 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr