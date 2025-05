[공식] '낚시 금수저' 밝히더니…육성재, 1년 만에 기쁜 소식 "6월 솔로 컴백"

/사진 = 아이윌미디어

가수 겸 배우 육성재가 컴백을 확정했다.육성재는 26일 0시 공식 SNS를 통해 티징 포스터를 공개하며, 미니 1집 'All About Blue'(올 어바웃 블루) 발매 소식을 알렸다. 육성재 이번 신보는 오는 6월 19일 오후 6시 발매된다.공개된 사진에는 넓게 펼쳐진 바다를 마주한 채 고개를 숙인 육성재의 뒷모습이 담겼다. 마치 한 편의 영화 속 장면을 연상케 하는 분위기가 깊은 여운을 남긴다. 특히 'All About Blue'라는 서정적인 타이틀은 새 앨범에 대한 궁금증을 자극한다.이번 신보는 육성재가 지난해 5월 발표한 첫 솔로 싱글 'EXHIBITION : Look Closely'(엑시비션 : 룩 클로슬리) 이후 약 1년 만에 선보이는 앨범이다. 육성재는 최근 리뉴얼 프로젝트 음원 '거짓말'에도 참여하며 꾸준히 음악 활동을 이어왔다.육성재는 첫 솔로 앨범으로 국내외 음악팬들의 호평을 받으며 솔로 아티스트로서의 음악적 역량을 입증했다. 그는 이번 컴백을 통해 한층 더 성숙하고 다채로운 음악 스펙트럼으로 대중의 마음을 사로잡겠다는 각오다.뿐만 아니라 육성재는 현재 SBS 드라마 '귀궁'에 출연 중이다. 이와 관련 소속사 측은 "가수부터 배우 활동까지 만능 엔터테이너로 활약 중인 '육각형 올라운더' 육성재가 어떤 행보를 보여줄지 기대해 달라"고 당부했다.한편, 육성재는 이른바 '낚시 금수저'를 인증해 눈길을 끈 바 있다. 그는 앞서 한 예능프로그램에서 "저희 할아버지께서 생전에 낚시터를 운영하셨다"라고 밝혔다. 이어 "일본에서 처음으로 비단잉어 수입해서 양식해서 비단잉어를 나라에 기증했다. 양식장으로 시작해서 낚시터로 커졌다"라고 말했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr