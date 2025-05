그룹 킥플립 아마루/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

그룹 킥플립 아마루가 데뷔하기 전 100곡이 넘는 자작곡을 쓴 적이 있다고 고백했다.킥플립은 26일 오후 2시 예스24 라이브홀에서 미니 2집 'Kick Out, Flip Now!'(킥 아웃, 플립 나우!) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.이날 아마루는 수록곡 'Complicated(컴플리케이드)를 작곡한 과정에 대해 "한 해에 100곡 넘게 쓴 적이 있다. 'Complicated'라는 곡이 그 중 하나라 애착이 크다"며 "멤버들이 곡 좋다고 칭찬해줘서 너무 행복했다"고 털어놨다. 이어 그는 "편곡하는데 도움 주신 선배님과 기타를 쳐주신 적재 선배님꼐 무척 감사하다"고 밝혔다.킥플립의 'Kick Out, Flip Now!'는 데뷔 앨범 이후 4개월 만의 컴백 앨범이다. 타이틀 곡 'FREEZE'(프리즈)를 비롯한 수록곡 7곡이 수록된 이 앨범은 앨범명대로 '틀은 걷어차 버리고 판도를 뒤집겠다'는 포부를 보여준다. 앨범 포스터 디자인에는 킥플립 멤버들이 직접 참여해 의미를 더했다. 타이틀 곡 ''FREEZE'는 막내 멤버 동현이 작곡에, 계훈, 동화, 민제가 작사에 참여한 90년대 감성의 팝 펑크 기반 댄스곡이다.한편, 킥플립의 미니 2집 'Kick Out, Flip Now!'는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr