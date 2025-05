사진제공=YG엔터테인먼트

YG엔터테인먼트 양현석 총괄 프로듀서가 그룹 블랙핑크의 신곡 발표를 공식화했다.YG는 26일 공식 블로그에 'BLACKPINK, BABYMONSTER, TREASURE, AND UPCOMING ROOKIES | YG ANNOUNCEMENT'라는 제목의 영상을 게재했다. 양 총괄의 2025년 첫 인터뷰로, 약 7개월 만의 공식 발언이다.영상에서 양 총괄은 블랙핑크의 신곡이 조만간 공개될 것이라고 밝혔다. 블랙핑크는 2022년 9월 정규 2집 'BORN PINK'(본 핑크) 이후 2년 8개월 만에 신곡을 선보이게 된다. 이와 함께 7월 5일부터 대규모 월드투어도 시작한다.베이비몬스터는 오는 7월 1일 선공개 싱글 'HOT SAUCE'(핫 소스)로 활동을 재개한다. 이어 오는 9월 두 번째 싱글, 10월 1일 미니앨범까지 발표하며 하반기 내내 활동을 이어간다. 양 총괄은 "'HOT SAUCE'는 1980년대 후반 힙합 스타일로, 베이비몬스터가 40년 전 장르를 해석했을 때 어떤 매력이 나올지 실험한 결과"라고 설명했다.트레저도 오는 9월 1일 미니앨범을 내고, 10월부터 새 월드투어에 돌입한다. 양 총괄은 "앞으로 매년 두 장 이상의 앨범을 낼 수 있도록 적극 지원하겠다"고 덧붙였다.신인 론칭 계획도 처음으로 공개됐다. 현재 YG에는 남자 연습생 그룹 2팀, 여자 연습생 그룹 2팀이 데뷔를 준비 중이다. 2026년 전까지 남자 신인 한 팀을 반드시 데뷔시키겠다는 계획이다. 특히 한 팀은 멤버 수가 4인조로 확정됐고, 빠른 시일 내 데뷔시키고 싶은 팀이라고 밝혔다.신인 걸그룹은 28일부터 멤버별 연습 영상이 순차 공개될 예정이다. 양 총괄은 "있는 그대로, 보이는 그대로, 들리는 그대로 실력을 평가해달라"며 "베이비몬스터처럼 데뷔 전 과정을 투명하게 공개하겠다"고 말했다. 다만 그는 "내년 말까지는 베이비몬스터에 더 집중하고 싶다"며 신인 걸그룹의 정식 데뷔 시점은 이후가 될 것임을 시사했다.양 총괄은 인터뷰 말미, 지난 1년간 YG 내부 시스템을 크게 개편했다고 강조하며 "올해 하반기부터 달라진 YG의 면모를 보여주겠다"고 밝혔다. 영상 말미에는 'THE FIRST MEMBER OF YG'S NEXT GIRL GROUP. STAY TUNED'라는 문구가 등장하며 새로운 팀의 등장을 암시했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr