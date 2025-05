/사진 = 스튜디오c1, 모스트콘텐츠

가수 가호(Gaho)가 참여한 ‘불꽃야구’ 두 번째 OST가 발매된다.뜨거운 태양 아래 다시 일어서는 불꽃 파이터즈의 투지, 칠전팔기의 정신을 담은 ‘불꽃야구’의 OST 'Go On – 가호(Gaho)'이 오늘 25일 공개된다.'Go On'은 청량한 기타 리프와 폭발적인 후렴, 초반의 웅장한 코러스 파트가 강한 몰입감을 선사하여 리스너들로 하여금 뜨거운 연대의 감정을 불러일으킨다. 포기하지 않는 굳건한 의지를 가사에 담아내어 넘어져도 다시 일어나는 야구인의 마음을 그대로 전하는 응원가.가호는 드라마 '이태원 클라쓰' OST '시작'으로 음원 차트 역주행과 함께 1위를 기록하며 대중에게 강렬한 존재감을 알렸다. 이후 '킹더랜드', '스타트업' 등 다수의 인기 드라마 히트 OST를 가창하며 'OST 강자'로 자리매김했다.특히, 이번 '불꽃야구' OST 'Go On'은 가호가 직접 작사, 작곡, 편곡을 맡아 완성도를 높였다. 그가 속한 밴드 케이브(KAVE)도 편곡에 힘을 보태 완성도와 진정성을 더했다. 가호 특유의 거침없는 에너지와 힘찬 응원의 메시지가 어우러져 그의 독보적인 음악 색을 한층 더 견고히 보여 줄 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr