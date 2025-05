그룹 라이즈/사진제공=에스엠엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 신곡 'Show Me Love'를 통해 청춘을 위한 메시지를 전했다.3일 0시, 라이즈 오디세이 공식 인스타그램과 SNS 계정을 통해 'Show Me Love' 관련 티저 이미지가 공개됐다.'Show Me Love'는 라이즈의 첫 정규 앨범 'ODYSSEY'에 수록된 곡으로, 중독적인 베이스 라인과 따라 부르기 쉬운 싱어롱 구간이 특징인 팝 앤섬 장르다. 자신만의 이야기에 귀를 기울이며 좋아하는 것을 찾아가는 과정을 담아냈다.라이즈는 이 곡에 대해 "브리즈와 함께 무대에서 떼창하는 장면을 상상하며 준비했다"며 "지쳤을 때 떠오르는 스트레스 해소곡이 되길 바란다. 그게 '이모셔널 팝'을 완성하는 중요한 조각이라고 생각한다"고 밝혔다.라이즈는 오는 19일 'ODYSSEY'를 정식 발매하며, 7월부터는 '2025 RIIZE CONCERT TOUR 'RIIZING LOUD''를 통해 전 세계 14개 지역 투어를 시작한다. 실제 콘서트 무대에서 팬들과의 떼창 호흡도 기대를 모은다.한편, 라이즈는 수록곡 'Talk Saxy', '9 Days', 'Bag Bad Back' 등을 차례로 공개하며 유튜브 인기 급상승 동영상·음악·영화 카테고리 1위를 기록했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr