사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

사진 = '일일칠' 유튜브 채널 캡처

스트레이 키즈의 필릭스와 배우 이나영이 특별한 만남을 통해 서로의 공통점을 발견하며 화기애애한 시간을 보냈다.유튜브 채널 '일일칠-필릭스의 냉터뷰'에서는 '이나영 누나 X 필릭스의 비주얼 정상 회담'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 필릭스와 이나영은 서로의 첫인상을 공유하고 이나영의 냉장고 속 재료를 활용해 직접 요리를 하며 그간의 소회와 향후 계획을 전하게 됐다.두 사람은 첫 만남부터 닮은꼴 외모로 화제를 모으며 남다른 케미를 자랑했다. 이나영은 자신의 대표작인 영화 '아는 여자'의 명장면을 필릭스와 함께 재현해 보는가 하면, 필릭스에게 어울릴 만한 배역으로 "뱀파이어 같은 역할이 잘 어울릴 것 같다"고 추천하며 연기에 대한 진솔한 조언을 건넸다.평소 무서운 것을 싫어한다는 공통점을 발견한 두 사람은 호텔에서 겪었던 공포 에피소드를 나누며 공감대를 형성하기도 했다. 이어 이나영은 스트레이 키즈의 'MANIAC' 안무를 직접 배우며 열정적인 모습을 보여주었으며, 필릭스와 함께 환상적인 콜라보 무대를 꾸며 현장 분위기를 고조시켰다.냉장고 공개 직후 시작된 요리 시간에는 이나영의 평소 식단인 '채소볶이' 만들기가 이어졌다. 이나영은 요리 과정에서 재료를 아끼지 않는 '큰손' 면모를 드러내며 웃음을 자아냈고, 필릭스는 곁에서 세심하게 보조하며 유쾌한 호흡을 맞췄다.영상 말미에서 이나영은 "필릭스와 함께 요리하고 대화하며 힐링하는 시간이었다"고 촬영 소감을 전했다. 두 사람은 직접 만든 요리에 '행복하나용 뽑기'라는 이름을 붙이고 훈훈한 분위기 속에 촬영을 마무리하며 다음 만남을 기약했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr