사진 = iMBC연예 유튜브 채널 캡처

사진 = iMBC연예 유튜브 채널 캡처

배우 정이찬이 드라마 '닥터신'과 임성한 작가에 대한 다채로운 비하인드 스토리를 전하며 작품을 향한 깊은 애정을 드러냈다.'iMBC연예' 유튜브 채널에서는 '우리 '닥터신' 봤잖아요'라는 제목의 영상이 올라왔다.인터뷰 영상에서는 드라마 '닥터신'에서 천재 신경외과 원장 신주신 역을 맡아 열연 중인 정이찬이 출연하여 파격적인 설정 뒤에 숨겨진 이야기와 캐릭터 분석, 임성한 작가와의 작업 소감 등을 진솔하게 전하게 됐다.특히 베일에 싸인 임성한 작가와의 작업 환경에 대한 고백이 눈길을 끌었다. 정이찬은 "임성한 작가님을 실제로 만나보니 생각보다 매우 다정하고 정이 많은 분이었다"며 "작가님이 배우들과 소통하기 위해 새벽까지 통화하거나 직접 음식을 챙겨주는 등 남다른 애정을 쏟아주셨다"고 고마움을 표했다.작품 속 파격적인 소재에 대해서도 배우로서의 소신을 밝혔다. "뇌 체인지라는 기괴한 소재를 다루지만 결국 진정한 사랑과 가족, 모성을 이야기하는 작품이다"라고 설명한 그는 "완벽한 의사 연기를 위해 실제 전문의들을 찾아가 습관을 연구하고 수술 자문을 받는 등 치밀한 준비 과정을 거쳤다"고 덧붙였다.정이찬은 냉철한 신주신 캐릭터를 구축하기 위해 "차갑고 드라이한 말투를 체화하고자 캐릭터의 서사에 대해 끊임없이 왜라는 질문을 던졌다"며 "독특한 말맛이 살아있는 임성한 표 대사를 완벽히 소화하기 위해 배우들끼리 일상에서도 배역의 말투로 대화하며 연습했다"는 흥미로운 에피소드를 공개했다.영상 말미에서 정이찬은 "이번 작품은 2000년생인 나에게 초심과 열정을 되새기게 해주는 소중한 기회"라며 "앞으로 눈으로 말을 할 수 있는 배우가 되고 싶다"는 당찬 포부를 전했다. 본인만의 확고한 연기 철학을 보여준 정이찬의 향후 행보에 대중의 기대가 모이고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr