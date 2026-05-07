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이미지 크게보기 사진 = tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’

‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 배우 신혜선이 드라마 ‘레이디 두아’ 촬영 과정에서 겪은 배역에 대한 고민과 비하인드를 전했다.6일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 신혜선은 데뷔 14년 차 동안 30편이 넘는 작품을 소화해 온 배우로서 최근 넷플릭스 시리즈 ‘레이디 두아’를 통해 겪은 연기적 부담감을 언급했다.‘레이디 두아’는 전 세계 33개국 1위를 기록하고 백상예술대상에 노미네이트되는 등 큰 화제를 모았다.신혜선은 극 중 사기꾼이지만 신뢰와 우아함을 동시에 보여줘야 하는 ‘사라 킴’ 역할을 맡았던 당시를 떠올렸다. 그는 “작품 제안을 받았을 때 안 해봤던 장르라 도전했는데, 막상 시작하니 사라 킴은 분위기가 우아해야 했다. 그런데 평상시의 나는 우아하지 않다”고 고백했다.특히 목소리 톤을 바꾸는 과정이 쉽지 않았음을 밝혔다. 신혜선은 “원래 하이톤인데 낮은 톤을 써보려 해도 연습이 잘 안됐다. 원래 톤을 썼다가는 큰일 나겠다 싶었다”며 “대본 리딩을 하러 갔는데 아직 체화가 안 돼서 그냥 책 읽듯 읽어버렸다. 그 후로 현장 분위기가 처져 있어서 죄스러웠다”고 털어놨다.배역을 위해 쏟은 노력에 대해서도 설명했다. 신혜선은 “말투와 목소리 음역대 연습을 모든 작품 통틀어 가장 많이 했다. 좋은 악기를 타고나지 못해서 ‘네’라는 대사 한마디도 어려웠던 것 같다”고 덧붙였다.또한 모든 장면이 어려웠다고 밝힌 그는, 에너지를 쏟아야 했던 취조 장면 촬영을 마친 뒤 “동료 배우 이준혁과 함께 몸살이 났다”는 일화도 전했다. 신혜선은 “계산되지 않은 상태로 촬영을 했는데 의외로 쉽게 풀렸다. 이전보다 조금 더 유연해진 느낌이 든다”며 연기에 대한 소회를 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr